Наступний етап – розробка і реєстрація законопроєкту на підставі цієї Концепції. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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У яких закладах освіти не готуватимуть правників

Над концепцією працювала робоча група, утворена на базі комітетів Верховної Ради з питань правової політики та з питань освіти.

Так, пропонують заборонити підготовку правників у закладах вищої освіти МВС, СБУ, інших відомчих, військових закладах вищої освіти, а також де-факто ліквідувати заочну форму юридичної освіти тощо.

А кількість правничих шкіл в Україні, на думку авторів Концепції, є необґрунтовано великою, і їх треба скоротити.

Як вказують автори концепції, відмова від підготовки здобувачів зі спеціальності "Право" закладами МВС та іншими закладами зі специфічними умовами навчання дасть можливість скоротити витрати коштів з державного бюджету і зробить складнішим відтік кадрів з органів правопорядку, зокрема поліцейських. Тож, імовірно, з дипломом закладу МВС особа просто не зможе потім стати, до прикладу, адвокатом.

Підготовка фахівців саме для потреб органів правопорядку зі спеціальності "Правоохоронна діяльність" зумовить більш тривале виконання ними своїх функцій, а відтак зменшить відтік кадрів і відповідно потребу у підготовці нових фахівців, що дасть змогу зменшити обсяг державного замовлення,

– вважають члени робочої групи.

Отже, автори реформи пропонують встановити, що: