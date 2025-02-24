Следующий этап – разработка и регистрация законопроекта на основании этой Концепции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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В каких учебных заведениях не будут готовить юристов

Над концепцией работала рабочая группа, образована на базе комитетов Верховной Рады по вопросам правовой политики и по вопросам образования.

Так, предлагают запретить подготовку юристов в учреждениях высшего образования МВД, СБУ, других ведомственных, военных учреждениях высшего образования, а также де-факто ликвидировать заочную форму юридического образования и тому подобное.

А количество юридических школ в Украине, по мнению авторов Концепции, является необоснованно большим, и их надо сократить.

Как указывают авторы концепции, отказ от подготовки соискателей по специальности "Право" учреждениями МВД и другими учреждениями со специфическими условиями обучения даст возможность сократить расходы средств из государственного бюджета и сделает сложнее отток кадров из органов правопорядка, в частности полицейских. Поэтому, вероятно, с дипломом заведения МВД лицо просто не сможет потом стать, к примеру, адвокатом.

Подготовка специалистов именно для нужд органов правопорядка по специальности "Правоохранительная деятельность" обусловит более длительное выполнение ими своих функций, а затем уменьшит отток кадров и соответственно потребность в подготовке новых специалистов, что позволит уменьшить объем государственного заказа,

– считают члены рабочей группы.

Итак, авторы реформы предлагают установить, что: