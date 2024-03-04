Минобразования создаст условия для изучения языков национальных меньшинств

Минобразования Украины будет обеспечивать надлежащие условия для изучения языков национальных меньшинств. Для этого в ведомстве разработали специальную дорожную карту.

Она поможет повысить качество обучения на государственном языке и языках коренных народов и национальных меньшинств (сообществ) в школах. Документ имеет целью содействие развитию этих языков.

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В Украине создадут условия для изучения языков национальных меньшинств

Дорожная карта, которую презентовали на днях, содержит перечень конкретных шагов и задач, которые надо воплотить, чтобы обеспечить эффективную реализацию законов и нормативных документов с учетом интересов и потребностей представителей коренных народов.

Заместитель министра образования и науки Евгений Кудрявец при этом отметил, что образование должно быть для всех украинских детей одинаково доступным и качественным.

Один из критериев эффективности работы такой системы – это успешность интеграции ребенка в общество во время и после завершения обучения, возможность быть его частью, работать, учиться в ЗВО. Поэтому мы подошли системно к этому вопросу и охватили более широкие изменения, чем вопрос проведения уроков,

– отметил чиновник.

Дорожная карта предусматривает:

формирование и совершенствование законодательной и нормативной базы;

создание условий для повышения качества обучения;

повышение квалификации педагогов;

организацию и проведение консультаций с представителями общин коренных народов и национальных меньшинств по вопросам в области образования.

Ранее мы также сообщали о том, что в Польше интегрируют украинских детей-беженцев в свою систему образования. Детали можно прочитать по ссылке.