В одном из облцентров на Западе Украины отменили обучение в школах и садиках

23 ноября 2022 , 23:17
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Александр Третьяк

23 ноября Россия в очередной раз атаковала ракетами ряд украинских областей. Враг попал в энергетические объекты и оставил немало украинцев без света.

Вражеская ракета снова существенно повлияла на обучение в Украине. В частности, в Ровно.

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Как будут учиться дети в Ровно

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что обучение в школах и садах прекращают до конца недели.

Педагоги сообщили родителям об изменениях.

Прошу отнестись к вынужденным каникулам с пониманием,
– подчеркнул Третьяк.

Также добавил, что все занятия в учебных заведениях тоже отменили.

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Дети только вернулись за парты

  • Мэр Ровно Александр Третьяк на днях сообщил, что дети возвращаются за парты с 21 ноября.
  • Очно они должны учиться всю эту неделю.
  • Однако мэр предупредил, если возникнут проблемы с электроснабжением, уроки будут продолжаться в течение светового дня.
  • При этом добавил, что если теплоснабжения в школах не будет, дети будут учиться дистанционно.

Что было раньше

  • 15 ноября в Ровно "заминировали" учебные заведения.
  • Тревожное сообщение о взрывчатке получили в школах, лицеях и гимназиях.
  • На местах работали соответствующие службы.
  • В этот день учебу в школах отменили. Родителей просили забрать детей из школ.
Автор: Марія Волошин