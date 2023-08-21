Об этом рассказали в Минобразования Украины, комментируя вопросы организации обучения школьников в 2023/24 учебном году.

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Школы самостоятельно определят структуру и продолжительность обучения

Так, определение структуры и продолжительности обучения будет происходить в соответствии с учебной нагрузкой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития учеников, особенностей региона.

Все же форма образовательного процесса может изменяться в течение учебного года – в зависимости от ситуации в населенном пункте.

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Также в МОН сообщили, что обучение во время воздушной тревоги должно прерываться, а участники образовательного процесса должны пройти в хранилище и находиться там до отмены тревоги.

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