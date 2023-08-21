Об этом рассказали в Минобразования Украины, комментируя вопросы организации обучения школьников в 2023/24 учебном году.
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Школы самостоятельно определят структуру и продолжительность обучения
Так, определение структуры и продолжительности обучения будет происходить в соответствии с учебной нагрузкой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития учеников, особенностей региона.
Все же форма образовательного процесса может изменяться в течение учебного года – в зависимости от ситуации в населенном пункте.
Также в МОН сообщили, что обучение во время воздушной тревоги должно прерываться, а участники образовательного процесса должны пройти в хранилище и находиться там до отмены тревоги.
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Как будут учиться ученики в Украине с 1 сентября
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученикам начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.