В одном из украинских вузов работает ИИ-преподавательница: чему она учит студентов
- В Центральноукраинском национальном техническом университете университете создали ИИ-преподавательницу, которая читает лекции на иностранных языках.
- Прототипом стала заведующая кафедрой менеджмента Татьяна Рябоволик.
В Центральноукраинском национальном техническом университете Кропивницкого теперь есть Ши-преподавательница. Цифровой аватар в вузе создали с помощью искусственного интеллекта.
Он читает лекции на иностранных языках. Об этом Суспильному рассказал ректор Владимир Кропивный, информирует 24 Канал.
Что известно об ИИ-преподавательнице?
Прототипом ИИ-преподавательницы стала заведующая кафедрой менеджмента и коммерческой деятельности Татьяна Рябоволик.
Прежде чем создать аватар, мы должны были проработать определенный материал. Я брала лекционный, его надо было адаптировать, то есть создать стенограмму. Первой дисциплиной взяли "Основы менеджмента", на котором потренировались. Ведь большинство соискателей изучают именно эту дисциплину, в частности иностранцы – это второй курс,
– говорит преподавательница.
По словам доцента кафедры кибербезопасности и программного обеспечения Александра Доренского, над проектом работали трое ученых университета в течение трех месяцев.
Мы отсняли прототип и с помощью технологии искусственного интеллекта создали аватар и сгенерировали видеоконтент. На формирование одной лекции потратили почти три часа, поскольку аватар постоянно меняет позиции, меняется ракурс, чтобы удерживать внимание наших студентов,
– рассказал он.
Профессор кафедры экономики менеджмента и коммерческой деятельности Ольга Вьюник добавила: это важно для привлечения к обучению в вузе иностранных студентов и тех, кто хочет овладевать иностранными языками.
Как выглядит ШИ-преподавательница / скриншот видео
Лекции ИИ-преподавательницы размещают на онлайн-платформе университета.
Что думают студенты о таких лекциях?
Студентка Иванна Сторожук просмотрела лекции с аватаром преподавательницы. Считает, что это удобно.
Лекции уже записаны, и их можно прослушать не только на английском, но и, например, французском,
– говорит девушка.
Рябоволик говорит, что сейчас имеют 12 видеолекций. Качество перевода, созданного ИИ, будут оценивать иностранные студенты.
В вузе сейчас учится 5600 студентов, из них 200 – из-за рубежа. В вузе уже думают использовать этот проект на подготовительном отделении при изучении украинского языка. Также готовятся к созданию аватара по дисциплине "Управление проектами".
Повысят ли преподавателям зарплату?
- В Министерстве образования и науки ожидают того, что в 2026 году зарплаты преподавателей вузов в Украине вырастут. Ведомство работает над этим.
- В проекте Госбюджета на 2026 год предлагали предусмотреть повышение зарплаты на 50% педагогическим и научно-педагогическим работникам вузов государственной и коммунальной формы собственности. Процесс повышения должен происходить поэтапно.
- Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что в проекте бюджета, который подало правительство ко второму чтению, предусмотрели увеличение объема финансирования для схожего с учительским подхода для педагогических и научно-педагогических работников вузов и колледжей, входящих в структуру университетов.