В одном из украинских вузов работает ИИ-преподавательница: чему она учит студентов

В Центральноукраинском национальном техническом университете Кропивницкого теперь есть Ши-преподавательница. Цифровой аватар в вузе создали с помощью искусственного интеллекта.

Он читает лекции на иностранных языках. Об этом Суспильному рассказал ректор Владимир Кропивный, информирует 24 Канал.

Что известно об ИИ-преподавательнице?

Прототипом ИИ-преподавательницы стала заведующая кафедрой менеджмента и коммерческой деятельности Татьяна Рябоволик.

Прежде чем создать аватар, мы должны были проработать определенный материал. Я брала лекционный, его надо было адаптировать, то есть создать стенограмму. Первой дисциплиной взяли "Основы менеджмента", на котором потренировались. Ведь большинство соискателей изучают именно эту дисциплину, в частности иностранцы – это второй курс,

– говорит преподавательница.

По словам доцента кафедры кибербезопасности и программного обеспечения Александра Доренского, над проектом работали трое ученых университета в течение трех месяцев.

Мы отсняли прототип и с помощью технологии искусственного интеллекта создали аватар и сгенерировали видеоконтент. На формирование одной лекции потратили почти три часа, поскольку аватар постоянно меняет позиции, меняется ракурс, чтобы удерживать внимание наших студентов,

– рассказал он.

Профессор кафедры экономики менеджмента и коммерческой деятельности Ольга Вьюник добавила: это важно для привлечения к обучению в вузе иностранных студентов и тех, кто хочет овладевать иностранными языками.

Как выглядит ШИ-преподавательница / скриншот видео

Лекции ИИ-преподавательницы размещают на онлайн-платформе университета.

Что думают студенты о таких лекциях?

Студентка Иванна Сторожук просмотрела лекции с аватаром преподавательницы. Считает, что это удобно.

Лекции уже записаны, и их можно прослушать не только на английском, но и, например, французском,

– говорит девушка.

Рябоволик говорит, что сейчас имеют 12 видеолекций. Качество перевода, созданного ИИ, будут оценивать иностранные студенты.

В вузе сейчас учится 5600 студентов, из них 200 – из-за рубежа. В вузе уже думают использовать этот проект на подготовительном отделении при изучении украинского языка. Также готовятся к созданию аватара по дисциплине "Управление проектами".

