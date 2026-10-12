Следует быть готовыми: как будут учиться школьники в Киеве во время отключений света и воды

В КГГА рассказали, как будут работать столичные школы во время отключений света и воды. Режим работы каждого учебного заведения будет зависеть от ситуации с безопасностью и технических возможностей.

А также – от способности обеспечить надлежащие условия для детей и работников. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Что делать, если в школе нет света и воды

Если будет техническая возможность, то школы будут использовать генераторы, инверторы и зарядные станции.

Если освещения недостаточно для письменных заданий, уроки будут проводиться в устной форме. Если школа не сможет обеспечить надлежащие условия для пребывания детей, учащихся переведут на дистанционное обучение до восстановления условий,

– сообщили в КГГА.

Если в школе нет воды, дети смогут учиться очно только при условии соблюдения санитарных требований в учебном заведении. Из-за отсутствия воды учебный процесс организуют дистанционно до момента улучшения ситуации.

Как организуют очное и дистанционное обучение

При благоприятных условиях безопасности уроки проводятся в школах, а во время воздушной тревоги ученики и педагоги переходят в укрытия.

Город продолжает практику "образовательной миграции" – организацию обучения в свободных помещениях других школ и детских садов, соответствующих необходимым требованиям,

– уточнили чиновники.

Дистанционно обучаются дети, находящиеся в Киеве и за его пределами. В случае необходимости онлайн-уроки проводятся из безопасных мест, в частности из школьных укрытий.

В случае повреждения школы или других чрезвычайных ситуаций учебное заведение может временно перейти на дистанционное обучение. Об изменениях родителей будет информировать администрация школы,

– уточнили в КГГА.

Что важно знать родителям

При этом родители должны помнить:

во время воздушной тревоги онлайн-урок приостанавливается, чтобы учитель и ученики перешли в безопасное место;

после перемещения в безопасное место занятие продолжается или начинается следующий урок по расписанию;

учитель фиксирует посещаемость в начале урока, а родители могут проверять электронный дневник и получать уведомления, если ребенок не присоединился к занятию;

изменение формата обучения зависит от ситуации с безопасностью, последствий обстрелов, наличия электроэнергии, воды и тепла, а также возможности гарантировать безопасность детей.

Ранее мы сообщали, что МОН предоставило рекомендации по восполнению пробелов в образовании.