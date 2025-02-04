Будут проверять знания языка: в Польше готовят новации для украинских учеников

В Польше готовят очередные новации для украинских учеников. Министерство образования Польши решило проверить их на знание польского языка.

Об этом заместитель министра образования Иоанна Муха заявила в интервью PAP, отмечает 24 Канал. Она говорит, это нужно, чтобы определить, какие ученики нуждаются в помощи в изучении польского языка.

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В Польше украинских учеников проверят на знание языка

На сегодня в школах соседней страны получает образование около 203 тысяч учеников из Украины. 152 тысячи из них прибыли в Польшу после 24 февраля 2022 года, 51 человек – до сих пор.

Чиновница говорит, что в 2022 году тогдашнее польское правительство "не сделало всего, что должно было сделать". Она уточнила, что учеников из Украины приглашали учиться в местных школах, но такой обязанности не ввели. А в подготовительных классах учителя даже могли не иметь плана работы с такими детьми.

Муха также отметила, что украинские чиновники хотят, чтобы земляки возвращались на Родину. Они также считают полезным то, что эти люди будут знать польский язык, ведь это будет способствовать будущему восстановлению Украины после войны.

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Как учеников из Украины учат польскому языку

Руководящий орган школы должен организовать бесплатное обучение в форме дополнительных занятий для украинских учеников, которые не владеют польским языком или знают его на уровне, недостаточном для получения пользы от обучения.

В 2024/2025 учебном году эти занятия проводят индивидуально или в группах не более чем на 15 учеников. Такое обучение должно дать возможность этим детям знать язык на таком уровне, чтобы участвовать в обязательных уроках не менее четырех часов в неделю.

Иностранные ученики, которые не владеют польским языком на достаточном уровне, могут записаться для этого в подготовительный класс.