Про це заступниця міністра освіти Йоанна Муха заявила в інтерв'ю PAP, зазначає 24 Канал. Вона каже, це потрібно, аби визначити, які учні потребують допомоги у вивченні польської мови.

До теми Кількість українських дітей у польських школах зменшуватиметься, – віцепрем'єр

У Польщі українських учнів перевірять на знання мови

На сьогодні у школах сусідньої країни здобуває освіту близько 203 тисяч учнів з України. 152 тисячі з них прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, 51 особа – до цього часу.

Посадовиця каже, що у 2022 році тодішній польський уряд "не зробив усього, що мав зробити". Вона уточнила, що учнів з України запрошували вчитися у місцевих школах, але такого обов'язку не запровадили. А у підготовчих класах вчителі навіть могли не мати плану роботи з такими дітьми.

Муха також зауважила, що українські посадовці хочуть, аби земляки поверталися на Батьківщину. Вони також вважають корисним те, що ці люди знатимуть польську мову, адже це сприятиме майбутній відбудові України після війни.

Читайте Майже половина іноземних студентів у Польщі – українці: які переваги навчання там

Як учнів з України навчають польської мови

Керівний орган школи має організувати безкоштовне навчання у формі додаткових занять для українських учнів, які не володіють польською мовою або знають її на рівні, недостатньому для отримання користі від навчання.

У 2024/2025 навчальному році ці заняття проводять індивідуально або в групах не більше ніж на 15 учнів. Таке навчання має дати можливість цим дітям знати мову на такому рівні, аби брати участь в обов'язкових уроках не менше ніж чотири години на тиждень.

Іноземні учні, які не володіють польською мовою на достатньому рівні, можуть записатися для цього до підготовчого класу.