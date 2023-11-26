Цифра поражает: сколько украинских учеников и студентов учится в Польше

В Польше сейчас получает образование около 286 тысяч украинских учащихся и студентов. Около 183 тысяч приехали в страну как беженцы, а остальные находились в Польше еще до полномасштабной войны.

В Минобразования страны отметили, что среди приехавших к войне почти 39 тысяч человек – студенты. В начальных школах учатся 32 тысячи таких детей.

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Сколько украинских учащихся и студентов учится в Польше

Большинство украинских детей-беженцев в Польше – школьники. Местные школы посещают почти 113 тысяч детей. В вузах получает образование более 11 тысяч украинских студентов-беженцев.

Из 42,5 тысяч украинских детей в польских садиках 28 тысяч имеют временную защиту в Польше.

В польском правительстве сообщили, что около 1,7 миллионов украинцев имеют статус беженцев в Польше. 35,8% из них – дети младше 18 лет.

В этом учебном году в учебных заведениях Польши количество детей из Украины выросло на 6,5 тысяч человек.

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Дети-беженцы могут учиться и в школах искусства.

К слову, дополнительные бесплатные уроки польского языка посещает треть детей беженцев – около 67 тысяч человек.

Все же эксперты утверждают, что многие ученики не интегрировались в польскую образовательную систему. Так, не посещает местные школы 170 – 200 тысяч украинских детей.

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С какими вызовами столкнулись учащиеся за границей и украинская система образования

После начала полномасштабной войны из Украины эмигрировали сотни тысяч учащихся.

Большинство учится параллельно в украинской и зарубежной школах.

При этом они сталкиваются с таким трудностями:

1. Ослабление связей с Украиной.

2. Несоответствие украинских и зарубежных образовательных программ.

3. Утрата мотивации поддерживать связь с украинскими школами.

4. Низкая вовлеченность в обучение детей, находящихся за границей.

5. Низкая эффективность дистанционного обучения в школах Украины.