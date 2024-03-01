Выпускники в Польше будут сдавать экзамен по украинскому языку

Украинский язык появится на выпускных экзаменах в школах Польши. Такие изменения намерены воплотить в жизнь в 2025/2026 учебном году.

Решение принял министр образования и науки. Сдавать матуру смогут не только школьники из Украины.

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В школах Польши появятся экзамены по украинскому языку

Так, сдавать этот экзамен смогут как польские, так и украинские школьники, которые временно проживают в стране.

Пробные экзамены состоятся осенью 2025 года.

Такие изменения хотят ввести из-за увеличения количества украинцев в Польше.

Отмечают, что украинский язык станет современным иностранным и присоединится к английскому, испанскому, французскому, русскому и итальянскому.

Образовательное ведомство страны, к слову, предусматривает, что польские граждане будут проявлять больше внимания к украинскому языку и культуре.

Что такое матура в Польше Это национальный экзамен. Его сдают выпускники после завершения школы перед поступлением в вуз. Матура является обязательным для всех польских студентов и иностранцев, которые планируют обучение в этой стране. Для студентов из Украины, желающих учиться в Польше, сдача экзамена также является обязательным.

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