МОН представило сокращенные образовательные программы по украиноведческим предметам

Министерство образования и науки Украины утвердило модифицированные (сокращенные) образовательные программы украиноведческого компонента. Это, в частности, программы по украинскому языку, украинской литературы, истории Украины и географии для школ.

Их можно использовать для тех учеников, которые пропустили обучение или длительное время не учились по украинским образовательным программам. В частности, это ученики-беженцы и ученики, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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МОН одобрило сокращенные образовательные программы по украиноведческим предметам

Программы сформировали на основе модельных учебных программ, рекомендованных Минобразования, по:

украинскому языку и украинской литературе для 5 – 7 классов;

истории Украины для 5 – 6 классов;

географии для 6 – 9 классов;

учебных программ по указанным предметам для 8 – 11 классов.

Их согласовало МОН. Программы также могут использовать организации и учреждения, которые обучают детей в лагере и/или в воскресной школе.

Сейчас почти 400 тысяч учеников находятся за рубежом. Они учатся дистанционно, по семейной или экстернатной формам в наших школах и одновременно должны посещать школы в странах пребывания. Это может быть сложной задачей для ребенка. Поэтому изучение украиноведческих предметов по сокращенной программе поможет школьникам преодолеть образовательные потери без двойной нагрузки. Кроме этого, это важный инструмент для сохранения связи с Украиной,

– отметил заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив.

Учитывая потребности и интересы учеников учителя могут адаптировать программы.

Ребенок, который учится по сокращенной программе, имеет право на зачисление оценок по другим предметам, полученных за рубежом.

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Рекомендации по зачислению оценок МОН опубликует позже.