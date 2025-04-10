Более 1,7 миллиона учеников потеряли связь с официальной системой украинского образования: причины
- 2,1 миллиона украинских детей находятся за границей.
- Из них только 358 тысяч МОН видит в украинской системе образования.
- Только 25 тысяч одиннадцатиклассников учатся дистанционно в украинских школах.
Многие украинские ученики, выехавшие за границу, потеряли связь с украинской системой образования. Из нескольких миллионов только более 300 тысяч учеников Министерство образования и науки видит в украинской системе образования.
А таких 11-классников – вообще несколько десятков тысяч. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ZN.UA.
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Сколько украинских учеников-беженцев учатся в школах Родины
Так, среди учеников 11 классов, которые находятся за рубежом, только 25 тысяч дистанционно учатся в украинских школах. Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос медиа.
В общем, как сообщала заместитель главы ведомства Надежда Кузьмичева, на сегодня за рубежом находятся примерно 2,1 миллиона украинских детей школьного возраста. Из них только 358 тысяч МОН видит в украинской системе образования.
Поэтому потеряли связь с официальной системой украинского образования 1 миллион 742 тысячи школьников. А количество тех, кого МОН все же видит в нашей системе образования, постоянно уменьшается.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Так происходит по двум причинам:
- учитывая естественный выход из системы, в частности одиннадцатиклассников;
- из-за принятия решения, что ребенок будет учиться в школе страны пребывания.
Ранее мы информировали о том, что почти 1,5 миллиона учеников из-за полномасштабной войны выехали из Украины. С какими образовательными проблемы они сталкиваются за рубежом, мы рассказывали здесь.