Общемировая тенденция: какие вызовы перед школами возникают в условиях войны

Полномасштабное вторжение России оказало существенное влияние на систему школьного образования Украины. В условиях войны очень сложно полноценно наладить обучение детей, ведь каждый день появляются новые вызовы и трудности. В частности, массированные атаки и отключение света.

В эфире 24 Канала народная депутат Наталья Пипа рассказала, как в Украине работает школьное образование в условиях такой масштабной войны. Она добавила, что нам нужно завершать войну и искать пути возвращения наших граждан.

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Результат на лицо

Как отметила народный депутат, сейчас Украине, к сожалению, не удается доработать на нормальный уровень школьного образования. К примеру, в харьковской метрошколе может учиться лишь небольшое количество детей, поэтому большинство школьников учатся дистанционно.

Ракета С-300 может прилететь через несколько секунд, поэтому по факту не учатся. В этом большая трудность,

– отметила Пипа.

Дети, переехавшие в другие города и страны, могут учиться наравне с другими, однако, конечно, перемещение оставляет свой отпечаток. Эти школьники учатся общаться с другими регионами Украины, ведь наше государство большое и в каждом регионе у людей есть свои привычки и культура. К тому же "нарциссизм мелких отличий" не исчезает даже во время широкомасштабного вторжения. Украинцы учатся понимать друг друга.

Термин "нарциссизм мелких различий" означает различия между людьми из одних групп и территорий, заставляющих их спорить.

Во Львове все дети либо учатся в смешанном формате, либо офлайн. Смешанная учеба также оказывает большое влияние на результаты, концентрацию детей и их понимание учиться.

"На самом деле вызовов много. С учебниками ситуация улучшается, но результаты на лицо. Дети отвыкли от классической учебы, общения, самостоятельной работы и это общемировая тенденция, которая в Украине очень углубляется", – сказала народный депутат.

На каком уровне школьное образование в Украине: смотрите видео

Украинские дети за границей

Важно оставлять детей в украинском контексте. Часть учащихся, выехавших за границу, нашли школы и частично учатся онлайн или согласовывают обучение с украинскими школами. В частности, учат три основных предмета – украинский язык и литературу и историю Украины.

Также есть дети, которые учатся только в одной школе за границей. Как отметила Пипа, сейчас немногие объединяют две школы: украинскую и зарубежную. Кроме этого, для этих детей очень большой вызов, потому что стран много и у всех разный способ обучения.

Основной курс Министерства образования и науки – каждый ребенок, который хочет вернуться в Украину, будет принят с тем уровнем знаний, которые он имеет. На месте учителя будут определять разницу или пробел в знаниях, или наоборот, какие-то предметы могут быть лучше изучены, чем в Украине.

Хотя на самом деле таких случаев очень мало, потому что в Украине проблема с компетенциями и применениями знаний. Украинская программа сильная, поэтому редко дети, которые учатся в другой стране, опережают знания, которые получили бы в Украине.

Мы очень много делаем, чтобы каждый ребенок, который за границей и хочет поступить в учебное заведение Украины, мог сдать НМТ (национальный мультипредметный тест -24 Канал) в стране, где находится, и поступить в украинское учебное заведение,

– подчеркнула народный депутат.

Конечно, далеко не все поступают в украинские учебные заведения, но такая часит есть и Украина будет дальше работать над этой возможностью.

Чем дольше продолжается широкомасштабное вторжение, тем меньше шансов, что дети вернутся. Основная часть школьников вернулась к 1 сентября 2022 года. Часть вернулась, но уже гораздо меньше, перед 1 сентябрем 2023 года и до сих пор остается доля тех, кто готов возвращаться, но процент таких людей становится меньше,

– добавила Пипа.

По ее словам, все выехавшие в первые дни широкомасштабное вторжение дальше находятся в ментальном поле. В то же время люди в Украине уже адаптировались.

Украинских учеников одни из самых мотивированных

Глава директората образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер сказал, что даже несмотря на пандемию коронавируса и полномасштабную войну, украинские школьники не сильно снизили уровень своих знаний за последние годы.

Украина имеет лучшие результаты среди стран, которые потратили меньше средств на обучение одного ученика.

Школьники заявили об очень высоком уровне принадлежности к школе. Это свидетельствует о том, что украинские педагоги не только преподают предмет, но и оказывают учащимся эмоциональную поддержку во время войны.