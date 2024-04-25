Могут отчислить: аспиранты будут сдавать экзамен по иностранному и украинскому языкам

В Украине запланировали эксперимент по аттестации аспирантов. Они будут сдавать единый государственный квалификационный экзамен по украинскому и иностранному языкам.

Соответствующий проект правительственного постановления "О реализации экспериментального проекта по вопросам аттестации лиц, которые получают степень доктора философии, в форме единого государственного квалификационного экзамена" обнародовали на сайте Минобразования Украины. И предлагают обсудить общественности.

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Аспиранты будут сдавать единый экзамен по иностранному и украинскому языку

Чиновники предлагают контролировать результаты обучения аспирантов. Цель – подтверждение владения ими компетентностей в соответствии с 8-м уровнем Национальной рамки квалификаций, что предусматривает использование академического украинского и иностранного языка в профессиональной деятельности и исследованиях.

Квалификационный экзамен будут проводить для соискателей степени доктора философии второго года обучения.

Аттестацию аспирантов в форме квалификационного экзамена будут осуществлять в форме интегрированного тестового экзамена по украинскому и иностранному языку.

Квалификационный экзамен будут проводить в форме ВНО или в другой форме. Предусмотрели различные виды тестовых и ситуационных заданий. Их составят в соответствии с программой квалификационного экзамена.

Программу квалификационного экзамена разработает и согласует МОН не позднее чем за шесть месяцев до проведения квалификационного экзамена.

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Кого отчислят из аспирантуры

В случае неуспешной сдачи квалификационного экзамена аспирант имеет право повторно сдать экзамен не более одного раза. Расходы он должен оплатить сам. Если не сдаст экзамен еще раз, его отчислят.

Возобновиться на обучение можно только через полгода в конкретном вузе на тот год подготовки, из которого отчислили. Но только на контрактную форму.

Экспериментальный проект продлится до 31 декабря 2026 года.

Предложения и замечания к проекту постановления необходимо присылать до 9 мая на электронный адрес mykhailo.holubiev@mon.gov.ua.