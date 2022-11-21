Отключение света вносит коррективы: в Киеве меняют время обучения в школах

Отключение света в Украине через ракетный террор России оказывает значительное влияние на изменения в обучении детей. Очередные нововведения вводятся в школах Киева.

В КГГА рассказали, как очно будут учиться школьники в условиях отключения света. Изменения вводятся уже через неделю.

Читайте Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы и сколько будут отдыхать: назвали даты

Как будут учиться школьники в Киеве

С 28 ноября офлайн-обучение продлится в световой промежуток дня – с 09:00 до 16:00. Для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

Учащиеся онлайн подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке – обязательно,

– уточнил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Тема Зимние каникулы 2022 – 2023: когда и сколько будут отдыхать украинские школьники

Сколько детей учится в школах Киева и когда у них каникулы