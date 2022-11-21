Отключение света вносит коррективы: в Киеве меняют время обучения в школах
Источник:КГГА
Отключение света в Украине через ракетный террор России оказывает значительное влияние на изменения в обучении детей. Очередные нововведения вводятся в школах Киева.
В КГГА рассказали, как очно будут учиться школьники в условиях отключения света. Изменения вводятся уже через неделю.
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Как будут учиться школьники в Киеве
С 28 ноября офлайн-обучение продлится в световой промежуток дня – с 09:00 до 16:00. Для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.
Учащиеся онлайн подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке – обязательно,
– уточнил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
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Сколько детей учится в школах Киева и когда у них каникулы
- После окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысяч школьников из почти 236,4 тысяч детей, находящихся в Киеве.
- Зимние каникулы будут проходить в столице с 26 декабря по 27 января.
- В это время школы будут прогреваться минимально для сохранения системы отопления. Учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.