"Собрать лучших из лучших": для поступления на эту специальность KSE искала участников олимпиад

Специальность Зачислено (бакалавриат / магистратура) Заявок Почему так Соответствует ли рынку труда

G5 Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника (Микро- и наноэлектроника) 9 (– / 9) 15 В КШЕ микроэлектронику преподают совместно с ETH Zürich, и студенты учатся разрабатывать собственные чипы. 20 грантовых мест финансируются Минцифрой, КШЕ и ETH Zürich, а отбор посредством квалификационного экзамена формирует небольшую сильную группу. По данным DOU, на одну вакансию в сфере аппаратного обеспечения приходится всего 3,5 отклика. По данным "Фокуса", специалистам по электронике и радиотехнике в оборонной промышленности предлагают 60–100 тысяч гривен.

G21 Биотехнологии и биоинженерия (Биоинформатика и анализ биомедицинских данных) 14 (– / 14) 19 КШЕ позволяет получить международное образование в области биоинформатики, не выезжая из Украины: программа построена в соответствии с международной рамкой компетенций ISCB, в Раде – соучредители Bioconductor и языка R. Обучение ведется преимущественно на английском языке. Выпускники могут работать в фармацевтических компаниях, международных исследовательских центрах, организациях типа ВОЗ и биотех-стартапах, а также продолжить обучение в аспирантуре за рубежом.

E7 Математика (Физическая математика, Математика) 18 (13 / 5) 80 КШЕ собрала сильное международное математическое сообщество: на программах "Физическая математика" и "Математика" преподают Simons Professors и приглашенные исследователи из разных стран, на кампусе работает Международный центр математики в Украине (ICMU), а магистранты могут получить стипендию имени Юлии Здановской – 25 000 гривен в месяц. Математическая подготовка – основа искусственного интеллекта и аналитики: по данным МОН, прикладной ИИ – одно из самых востребованных технических направлений.

D3 Менеджмент (Урбанистика и послевоенное восстановление, Бизнес-администрирование (MBA)) 21 (– / 21) 60 КШЕ предлагает программы для тех, кто уже работает: вечернюю магистратуру "Урбанистика и послевоенное восстановление" и MBA бизнес-школы КШЕ на английском языке. В группах – по 20–25 человек. С сентября 2026 года бизнес-школу КШЕ возглавляет Юлия Свириденко (по данным Forbes Украина). Восстановление городов и общин требует управленцев: выпускники урбанистики работают с местными властями, донорами и общинами. По данным Work.ua, проект-менеджерам предлагают в среднем 49 тысяч гривен, а зарплаты за год выросли на 15%.