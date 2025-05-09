В одном из вузов Украины для магистров откроют программу по экспертизе кофе, чая и какао
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича откроет магистерскую программу по экспертизе и технологии субтропических продуктов, в частности кофе, чая и какао.
- Программа будет включать две профессиональные практики и привлекать преподавателей, специалистов по пищевым технологиям и практиков отрасли.
- Обучение на программе начнется с сентября 2025 года, а для зачисления нужно сдать ЕВЭ и профессиональный вступительный экзамен.
В Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича откроют новую магистерскую программу. С сентября там будут готовить специалистов в сфере экспертизы и технологии субтропических продуктов, в частности, кофе, чая и какао.
Об этом Суспильному рассказала заведующая кафедрой химии и экспертизы пищевой продукции Анастасия Сачко, отмечает 24 Канал. Это будет новая образовательная программа.
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Магистры в ЧНУ будут изучать программу по экспертизе кофе, чая и какао
Заведующая кафедрой отметила: хотя программу фокусируют на кофе, диплом выпускника будет иметь общий код специальности – G13 "Пищевые технологии". Это позволяет студентам проходить практику и трудоустраиваться не только на предприятиях, связанных с переработкой субтропического сырья, а и на остальных предприятиях пищевой отрасли.
Несмотря на акцент на продукции из субтропического сырья, студенты не будут ограничены узкой специализацией. Однако они будут ценными для кофейной индустрии, которая сейчас активно развивается в Украине и испытывает определенный кадровый голод,
– говорит Сачко.
Обучать студентов будут преподаватели ЧНУ, специалисты по пищевым технологиям, приглашенные лекторы, а также практики отрасли. В частности, на предприятиях-партнерах ЧНУ работают специалисты, среди которых есть чемпионы мира по обжарке кофе.
Мы планируем привлечь их к проведению практических занятий, чтобы студенты имели возможность учиться у лучших профессионалов отрасли,
– добавила преподавательница.
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Что будет в программе
В программе предусмотрели две профессиональные практики:
- первая – практика по экспертизе продуктов на основе субтропического сырья, которая будет проходить в лабораториях с современным оборудованием партнеров.
- вторая – производственная практика, которая будет происходить на предприятиях пищевой промышленности, в частности кофейных.
В вузе говорят, что такие программы и ранее функционировали в Украине, однако образовательная программа магистерского уровня "Экспертиза и технологии продуктов из субтропического сырья" является довольно нетипичной.
Черновицкий национальный университет начнет обучение на этой магистерской программе с сентября 2025 года. Для зачисления нужно будет сдать ЕВЭ и профессиональный вступительный экзамен.
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