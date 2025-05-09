Про це Суспільному розповіла завідувачка кафедри хімії та експертизи харчової продукції Анастасія Сачко, зазначає 24 Канал. Це буде нова освітня програма.

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Магістри у ЧНУ вивчатимуть програму з експертизи кави, чаю і какао

Завідувачка кафедри зазначила: хоча програму фокусують на каві, диплом випускника матиме загальний код спеціальності – G13 "Харчові технології". Це дає змогу студентам проходити практику й працевлаштовуватись не лише на підприємствах, пов'язаних із переробленням субтропічної сировини, а і на решті підприємств харчової галузі.

Попри акцент на продукції із субтропічної сировини, студенти не будуть обмежені вузькою спеціалізацією. Однак вони будуть цінними для кавової індустрії, яка зараз активно розвивається в Україні і відчуває певний кадровий голод,

– каже Сачко.

Навчатимуть студентів викладачі ЧНУ, фахівці з харчових технологій, запрошені лектори, а також практики галузі. Зокрема, на підприємствах-партнерах ЧНУ працюють фахівці, серед яких є чемпіони світу з обсмажування кави.

Ми плануємо залучити їх до проведення практичних занять, щоб студенти мали можливість навчатися у кращих професіоналів галузі,

– додала викладачка.

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Що буде у програмі

У програмі передбачили дві фахові практики:

перша – практика з експертизи продуктів на основі субтропічної сировини, яка відбуватиметься у лабораторіях із сучасним обладнанням партнерів.

друга – виробнича практика, яка відбуватиметься на підприємствах харчової промисловості, зокрема кавових.

У виші кажуть, що такі програми і раніше функціонували в Україні, проте освітня програма магістерського рівня "Експертиза та технології продуктів із субтропічної сировини" є доволі нетиповою.

Чернівецький національний університет розпочне навчання на цій магістерській програмі з вересня 2025 року. Для зарахування потрібно буде скласти ЄВІ та фаховий вступний іспит.