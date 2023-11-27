Так, на маршруты, чтобы подвозить детей в опорные школы, не выехал ни один из 270 "школяриков". Глава областного департамента образования Эльза Лещенко уточнила, что в 434 школах области получает образование почти 94 тысяч детей. Зато подвозят почти 10 тысяч из них.

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Школы в Кировоградской области переводят на дистанционку

Чиновница подчеркнула: важно, чтобы дети остались дома. Так что учеников перевели на дистанционку. Об изменении формата обучения 26 ноября письмом сообщили председателям территориальных общин, райгосадминистраций, начальников отделов образования всех общин.

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Дистанционно учащиеся будут учиться только 27 ноября.

Большое количество детских садиков сегодня работают в онлайн-режиме, заведения профессионального высшего образования – все дистанционно,

– добавила чиновник.

Очно работает музыкальный профессиональный колледж. А вот профессиональный колледж культуры и искусств в Александрии, Бобринецкий аграрный профессиональный колледж – в смешанной форме, добавила Лещенко.

Относительно вузов – очно работает только релоцированный Донецкий университет внутренних дел. Другие ЗВО области работают дистанционно или в смешанном формате.