Такое решение было принято из-за сложных погодных условий. Форму обучения учащихся изменили, в частности, на сегодня, 27 ноября.

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Школы в Черкассах переводят на дистанционку

Так, в департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета сообщили, что из-за сложных погодных условий школы города работают сегодня в дистанционном режиме.

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Школам Черниговщины советуют перейти на дистанционное обучение

В Черниговской ОГА школам области также рекомендовали 27 ноября перейти на дистанционную форму обучения. Причина – сложные погодные условия, сообщил Суспильному руководитель управления образования и науки Черниговской ОГА Юрию Музыку.

Он уточнил, что часть учащихся в области в школы подвозят школьным автобусом. Поэтому приняли решение о переводе школьников на дистанционку, чтобы не подвергать детей опасности и не вытаскивать автобусы из сугробов по дорогам.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Там, где дети – в пешей доступности, школы имеют возможность принять решение самостоятельно,

– уточнил чиновник.

И добавил, что в Чернигове учебные заведения работают в обычном режиме.