Таке рішення ухвалили через складні погодні умови. Форму навчання учнів змінили, зокрема, на сьогодні, 27 листопада.
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Школи у Черкасах переводять на дистанційку
Так, у департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради повідомили, що через складні погодні умови школи міста працюють сьогодні в дистанційному режимі.
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Школам Чернігівщини радять перейти на дистанційне навчання
У Чернігівській ОДА школам області також рекомендували 27 листопада перейти на дистанційну форму навчання. Причина – складні погодні умови, повідомив Суспільному очільник управління освіти та науки Чернігівської ОДА Юрій Музика.
Він уточнив, що частину учнів в області до шкіл підвозять шкільним автобусом. Тому ухвалили рішення про переведення школярів на дистанційку, аби не наражати дітей на небезпеку і не витягувати автобуси з заметів по дорогах.
Там, де діти – в пішій доступності, школи мають можливість прийняти рішення самостійно,
– уточнив чиновник.
І додав, що у Чернігові навчальні заклади працюють у звичному режимі.