Таке рішення ухвалили через складні погодні умови. Форму навчання учнів змінили, зокрема, на сьогодні, 27 листопада.

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Школи у Черкасах переводять на дистанційку

Так, у департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради повідомили, що через складні погодні умови школи міста працюють сьогодні в дистанційному режимі.

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Школам Чернігівщини радять перейти на дистанційне навчання

У Чернігівській ОДА школам області також рекомендували 27 листопада перейти на дистанційну форму навчання. Причина – складні погодні умови, повідомив Суспільному очільник управління освіти та науки Чернігівської ОДА Юрій Музика.

Він уточнив, що частину учнів в області до шкіл підвозять шкільним автобусом. Тому ухвалили рішення про переведення школярів на дистанційку, аби не наражати дітей на небезпеку і не витягувати автобуси з заметів по дорогах.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Там, де діти – в пішій доступності, школи мають можливість прийняти рішення самостійно,

– уточнив чиновник.

І додав, що у Чернігові навчальні заклади працюють у звичному режимі.