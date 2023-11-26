На оперативном заседании комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение о переводе школ Киевской области на дистанционное обучение.
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Как будут работать сады и школы Киевской области
С понедельника, 27 ноября, школы в Киевской области будут работать в дистанционном режиме. Зато детсады будут работать в обычном режиме.
Все потому, что по прогнозам синоптиков погода будет ухудшаться. Из-за сильных снегопадов движение на дорогах может быть затруднено.
Заботимся о жителях области заранее. Чтобы не вызвать коллапс на автодорогах и дать возможность соответствующим службам в случае снегопада оперативно расчищать дороги. Обращаемся к каждому жителю Киевщины: если есть возможность переждать непогоду дома – оставайтесь и не подвергайте себя опасности,
– добавили в ОВА.
Будут ли работать школы в столицеКГГА рекомендовала школам Киева работать в смешанном формате. Общеобразовательные учебные заведения и дальше будут работать офлайн, однако отправлять туда детей или оставить их дома на дистанционке – будут решать родители. Детские сады будут работать в обычном режиме.
В нескольких регионах тоже перешли на дистанционное обучение
- В Одесской ОВА сообщили, что из-за непогоды с 27 ноября все учебные заведения в регионе переходят в дистанционную форму обучения. В то же время детские сады и школы будут работать в режиме дежурных групп.
- В Кировоградской ОВА тоже рекомендовали руководителям районов, общин, начальникам управлений и отделов образования перевести школьников на онлайн-обучение.