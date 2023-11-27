Так, на маршрути, щоб підвозити дітей в опорні школи, не виїхав жоден з 270 "школяриків". Очільниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко уточнила, що у 434 школах області здобуває освіту майже 94 тисячі дітей. Натомість підвозять майже 10 тисяч з них.

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Школи на Кіровоградщині переводять на дистанційку

Чиновниця наголосила: важливо, аби діти залишилися вдома. Тож учнів перевели на дистанційку. Про зміну формату навчання 26 листопада листом повідомили голів територіальних громад, райдержадміністрацій, начальників відділів освіти всіх громад.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Дистанційно учні вчитимуться лише 27 листопада.

Велика кількість дитячих садків сьогодні працюють в онлайн-режимі, заклади фахової передвищої освіти – всі дистанційно,

– додала посадовиця.

Очно натомість працює музичний фаховий коледж. А от фаховий коледж культури та мистецтв в Олександрії, Бобринецький аграрний фаховий коледж – у змішаній формі, додала Лещенко.

Щодо вишів – очно працює лише релокований Донецький університет внутрішніх справ. Інші ЗВО області працюють дистанційно або у змішаному форматі.