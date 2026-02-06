Образовательный коллапс: часть школ и дистадков Киева переводят на дистанционку

Около 45% учебных заведений в Дарницком и Днепровском районах Киева остались без отопления. Из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ-4 российскими обстрелами в этих двух районах столицы частично переводят учебные заведения на дистанционное обучение.

Об этом сообщили заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский и председатель Дарницкого РОА Александр Ковтунов.

Какие учебные заведения переходят на дистанционку?

Специалисты прогнозируют, что на восстановление системы теплоснабжения нужно не менее двух месяцев. Чтобы предотвратить замерзание систем, во многих учебных заведениях уже слили воду из сетей отопления.

Поскольку пребывание детей в неотапливаемых помещениях невозможно, в учебном процессе произойдут изменения. Детсады, в которых нет тепла, временно прекращают работу. Однако детей обеспечат местами в других учебных заведениях района, которые продолжают работать. Это такие:

ЗДО № 59 просп. Бажана, 7-А;

ЗДО № 99 переулок Полесский, 5/1;

ЗДО № 133 ул. Харьковское шоссе, 55-Б;

ЗДО № 138 ул. Ревуцкого, 7-Б;

ЗДО № 148 ул. Сентябрьская, 5-А;

ЗДО № 240 ул. Тростянецкая, 8-Г;

ЗДО № 248 ул. Тростянецкая, 8-А;

ЗДО № 250 ул. Братства тарасовцев, 6-А;

ЗДО № 256 ул. Афанасьева, 10;

ЗДО № 275 ул. Ялтинская, 10/14;

ЗДО № 290 ул. Ревуцкого, 19-А;

ЗДО № 345 ул. Санаторная, 9-А;

ЗДО № 367 ул. Санаторная, 5-А;

ЗДО № 385 ул. Гаспринского, 5;

ЗДО № 620 ул. Шевелева, 61;

ЗДО № 634 ул. Шевелева, 63;

ЗДО № 652 ул. Бориспольская, 28/1;

ЗДО № 678 ул. П. Петриченко, 77;

ЗДО № 696 просп. Бажана, 9-Е;

ЗДО № 706 ул. Литвинского, 21;

ЗДО № 741 просп. Бажана, 7-Е;

ЗДО № 773 ул. Вербицкого, 17-Б;

ЗДО № 774 ул. Вербицкого, 9-В;

ЗДО № 787 ул. Симферопольская, 6;

ЗДО № 779 ул. Тростянецкая, 7-Б;

ЗДО № 800 ул. Тростянецкая, 3-А;

ЗДО № 805 ул. Антипова, 12.

Школы, которые продолжают работать в обычном режиме:

Лицей № 105 ул. Симферопольская, 10;

Лицей № 127 ул. Ялтинская, 13 13;

Лицей № 160 ул. Литвинского, 45;

ЗЗСО № 217 пер. Полесский, 9;

Лицей № 237 ул. Вербицкого, 28-Г;

Лицей № 255 ул. Вербицкого, 26-В;

Лицей № 261 ул. Вербицкого, 7;

Лицей № 266 ул. Вербицкого, 14-Г;

Лицей № 267 ул. Вербицкого, 7-А;

Лицей № 274 ул. Харьковское шоссе, 168-И;

ЗЗСО № 284 ул. Тростянецкая, 7-Г;

Лицей № 289 ул. Антипова, 14;

Лицей № 290 ул. Ревуцкого, 13-А;

Лицей № 291 ул. Тростянецкая, 19;

Лицей № 302 ул. Братства тарасовцев, 8-А;

Специальная школа I-II ступеней № 12 ул. Харьковское шоссе, 121/3;

Детско-юношеский центр ул. Афанасьева, 14;

Центр технического творчества молодежи ул. Пасхалина, 15.

Интересно! Министерство образования и науки Украины на днях обратилось к регионам из-за сложной ситуации в энергосистеме и ухудшения погодных условий. Ведомство рекомендовало областным и Киевской городской государственным администрациям определить формат обучения в школах с учетом рекомендаций и при участии региональных комиссий по ТЭБ и ЧС.

Департамент образования рассматривает возможность временного перевода учащихся начальных классов в ближайшие школы, где есть тепло. В КГГА отмечают, что для дистанционного обучения критически важна стабильная электроэнергия, поэтому власть ведет переговоры с ДТЭК относительно лояльных графиков отключений для этих микрорайонов.

Как продолжается обучение в Украине?