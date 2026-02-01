Об этом в фейсбуке сообщила директор Департамента образования Одесского горсовета Юлия Филлер.
Смотрите также МОН рекомендует продлить каникулы или дистанционку в вузах
Как будут учиться ученики в Одессе?
Чиновница сообщила, что комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что обучение в учебных заведениях города временно организуют в дистанционном формате.
Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры воздуха. По прогнозу, сильный мороз будет держаться ориентировочно два дня,
– сообщила она.
И добавила, что в школах и садиках будут работать дежурные классы и группы.
Понимаем, что не в каждой семье есть возможность оставить ребенка дома. Мы с заботой и радостью примем детей в учреждениях. Если планируете привести ребенка в очередной класс/группу – заблаговременно сообщите классного руководителя или воспитателя,
– уточнила Филлер.
Напомним, что Министерство образования и науки Украины рекомендовало на днях вузам продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже направили ректорам университетов, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Смотрите также Учеников в Житомире перевели на дистанционное обучение
Как продолжается обучение в Украине?
- Недавно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике нашего государства правительство Украины приняло решение о временном прекращении обучения в очном формате в учебных заведениях.
- Решение касалось детсадов, школ, училищ, колледжей и вузов.
- Общины могли согласовать переход на дистанционное обучение или каникулы до 1 февраля 2026 года.
- Решение окончательно принимали на местах – в зависимости от условий безопасности ситуации в регионе.
- В части регионов и городов нашего государства ученики постепенно вернулись на очное обучение.