Об этом в фейсбуке сообщила директор Департамента образования Одесского горсовета Юлия Филлер.

Как будут учиться ученики в Одессе?

Чиновница сообщила, что комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что обучение в учебных заведениях города временно организуют в дистанционном формате.

Синоптики прогнозируют значительное снижение температуры воздуха. По прогнозу, сильный мороз будет держаться ориентировочно два дня,

– сообщила она.

И добавила, что в школах и садиках будут работать дежурные классы и группы.

Понимаем, что не в каждой семье есть возможность оставить ребенка дома. Мы с заботой и радостью примем детей в учреждениях. Если планируете привести ребенка в очередной класс/группу – заблаговременно сообщите классного руководителя или воспитателя,

– уточнила Филлер.

Напомним, что Министерство образования и науки Украины рекомендовало на днях вузам продлить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля. Соответствующее письмо уже направили ректорам университетов, сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Как продолжается обучение в Украине?