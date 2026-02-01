Про це у фейсбуці повідомила директорка Департаменту освіти Одеської міськради Юлія Філлер.

Як вчитимуться учні в Одесі?

Чиновниця повідомила, що комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про те, що навчання в закладах освіти міста тимчасово організують у дистанційному форматі.

Синоптики прогнозують значне зниження температури повітря. За прогнозом, сильний мороз триматиметься орієнтовно два дні,

– повідомила вона.

І додала, що у школах і садочках працюватимуть чергові класи та групи.

Розуміємо, що не в кожній родині є можливість залишити дитину вдома. Ми з турботою і радістю приймемо дітей у закладах. Якщо плануєте привести дитину до чергового класу/групи – завчасно повідомте класного керівника або вихователя,

– уточнила Філлер.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України рекомендувало днями вишам продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого. Відповідний лист вже надіслали ректорам університетів, повідомив заступник міністра освіти та науки України Микола Трофименко.

Як триває навчання в Україні?