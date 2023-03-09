Двуязычное обучение и креативность: какой должна быть современная школьная программа в Украине

Школьная программа по некоторым предметам в Украине устарела. В то же время школы должны отвечать запросам современных поколений, например, учиться на двух языках, изучать конструирование роботов, сортировку мусора и т.д. Какой должна быть современная школьная учеба – читайте ниже.

Предыдущие поколения оканчивали школу во времена, когда было принято считать, что профессию нужно выбирать раз и на всю жизнь. Но действительно важной задачей образования является подготовка детей к вызовам постоянно меняющегося современного мира.

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Наша реальность стремительно меняется – развиваются цифровые технологии, возникают новые профессии и специальности, высоко ценятся креативность и изобретательность, знание языков, умение работать в команде и других soft skills.

Меняются также интересы современной молодежи. Ощущается нехватка в системе образования диджитализации, актуальных предметов или программ. Например, связанных с патриотизмом, сексуальным образованием и безопасностью.

Каково современное поколение

Современное поколение отличается тем, что выросло в совершенно новом информационном поле, в эпоху Интернета. Это оказывает существенное влияние и на развитие, и на мировоззрение.

Еще одна особенность таких поколений – концентрация внимания. Диджитализация порождает большое количество информации, которая очень кратковременно, например, короткие видео в Тик-Токе и т.д.



Современные школьники / Фото Pexels

Поэтому люди могут привыкать обрабатывать информацию очень маленькими порциями, а это влияет на концентрацию внимания. То есть ребенок часто переключается, а не долго работает с большим объемом информации.

Учитывая эти особенности, необходимо прежде всего учить ребенка ориентироваться в больших потоках информации, понимать собственные потребности и контролировать определенные процессы. Именно эти моменты следует обращать внимание при формировании новых подходов в обучении.

В Великобритании и Нидерландах уже функционируют программы развития внимательности и осознания у детей. Европейские школы также предлагают программы по развитию эмоциональных компетентностей и этики, интегрированные в образовательный процесс. Детей учат не только понимать эмоции, но и умение их контролировать.

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Что уже внедряют в украинском образовании

Особенность старой образовательной системы в том, что она разделяла знания на дисциплины и каждый этот предмет рассматривается отдельно от жизненного контекста. Эксперты отмечают, что изучение любой науки важно переносить на реальную жизнь, чтобы ребенок мог это понять.

Понимаете, что школьное очное образование перестало давать ребенку базовые знания? Это не повод для паники. Чтобы почувствовать разницу в подходе к преподаванию и обеспечить ребенка лучшими учебными материалами, испытайте дистанционное обучение в школе "Оптима" или же обратитесь к репетиторам от Optima Academy

Но, к счастью, нестандартные подходы к организации школьного обучения уже внедряются в украинских школах. Наша школьная система тоже меняется, а небанальный взор учителей помогает детям сохранить мотивацию.

Среди необычных форматов и подходов, которые уже доступны в украинских школах (обычно в частных), в частности:

обучение с помощью образовательных наборов LEGO, они помогают изучать математику, механику, робототехнику, физику и инженерию,

исследование мира с образовательной версией игры Minecraft education, помогающей изучить биологию, натренировать математические навыки и навыки чтения, а также развивает креативное мышление и работу в команде.

Еще в некоторых школах существуют дебатные клубы, где дети учатся отстаивать свое мнение и уважать точку зрения других, в других школах – активно привлекают IT-технологии к обучению детей, еще в других – есть обучение на двух языках одновременно (на украинском и английском).



Обучение в школе должно быть интересным / Фото Pexels

Также для детей важны опыт участия в международных соревнованиях и коммуникация с детьми из разных стран. Это поможет понять им, как устроен мир.

Кроме того, часть школ работает по авторским STEM-программам и своими разработками. Там учащиеся учатся робототехнике, используя разные языки программирования.