Могут ли ребенка отчислить из украинской школы, если он – за границей

Многие украинские дети из-за войны выехали за границу и пошли в местные школы. Многие еще параллельно получают образование в учебных заведениях Украины.

При этом родители боятся, чтобы их детей не отчислили из украинских школ, пока те за границей. И это возможно, но есть нюансы.

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Могут ли ребенка отчислить из украинской школы

Школьника могут отчислить из украинской школы, если он находится за границей. Но только, если он:

в течение полугода не поддерживает связь со своим украинским учебным заведением;

не проходит годовую аттестацию;

не сообщает школе, где находится.

Соответствующее решение принимает педагогический совет.

Если ученик параллельно учился в украинской школе онлайн, на семейной форме или экстернате, после возвращения на Родину его могут перевести на очное обучение. В таком случае родители пишут заявление на имя директора, и школьника переводят в следующий класс.

Можно ли оставить ученика в том же классе на следующий год

Если родители хотят, чтобы ребенок остался на следующий год в том же классе, должны помнить:

учеников 1 – 2 классов можно не переводить в следующий класс один раз в течение обучения в начальной школе;

учеников 3 – 8 классов можно оставить на повторное обучение, если за годовую аттестацию они получили не более 3 баллов по украинскому языку или математике.

Что интересно: родители могут благодаря заявлению узнать, в какой класс отнесут их ученика для дальнейшего обучения. Форму обучения школьник выбирает вместе с родителями.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: