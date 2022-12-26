Могут ли ребенка отчислить из украинской школы, если он – за границей
Источник:НУШ
Многие украинские дети из-за войны выехали за границу и пошли в местные школы. Многие еще параллельно получают образование в учебных заведениях Украины.
При этом родители боятся, чтобы их детей не отчислили из украинских школ, пока те за границей. И это возможно, но есть нюансы.
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Могут ли ребенка отчислить из украинской школы
Школьника могут отчислить из украинской школы, если он находится за границей. Но только, если он:
- в течение полугода не поддерживает связь со своим украинским учебным заведением;
- не проходит годовую аттестацию;
- не сообщает школе, где находится.
Соответствующее решение принимает педагогический совет.
Если ученик параллельно учился в украинской школе онлайн, на семейной форме или экстернате, после возвращения на Родину его могут перевести на очное обучение. В таком случае родители пишут заявление на имя директора, и школьника переводят в следующий класс.
Можно ли оставить ученика в том же классе на следующий год
Если родители хотят, чтобы ребенок остался на следующий год в том же классе, должны помнить:
- учеников 1 – 2 классов можно не переводить в следующий класс один раз в течение обучения в начальной школе;
- учеников 3 – 8 классов можно оставить на повторное обучение, если за годовую аттестацию они получили не более 3 баллов по украинскому языку или математике.
Что интересно: родители могут благодаря заявлению узнать, в какой класс отнесут их ученика для дальнейшего обучения. Форму обучения школьник выбирает вместе с родителями.
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Как учатся украинские школьники за границей
Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:
- онлайн в своей украинской школе;
- "семейная" форма;
- Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.