При цьому батьки бояться, аби їхніх дітей не відрахували з українських шкіл, поки ті за кордоном. І це таки можливо, але є нюанси.

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Чи можуть дитину відрахувати з української школи

Школяра можуть відрахувати з української школи, якщо він перебуває за кордоном. Але лише, якщо він:

протягом пів року не підтримує зв'язок зі своїм українським навчальним закладом;

не проходить річну атестацію;

не повідомляє школі, де перебуває.

Відповідне рішення ухвалює педагогічна рада.

Якщо ж учень паралельно вчився в українській школі онлайн, на сімейній формі чи екстернаті, після повернення на Батьківщину його можуть перевести на очне навчання. У такому разі батьки пишуть заяву на ім'я директора, і школяра переводять до наступного класу.

Чи можна залишити учня в тому ж класі на наступний рік

Якщо батьки хочуть, щоб дитина залишилася на наступний рік у тому ж класі, мають пам'ятати:

учнів 1 – 2 класів можна не переводити до наступного класу один раз протягом навчання в початковій школі;

учнів 3 – 8 класів можна залишити на повторне навчання, якщо за річну атестацію вони отримали не більше 3 балів з української мови або математики.

Що цікаво: батьки можуть завдяки заяві дізнатися, до якого класу зарахують їхнього учня для подальшого навчання. Форму навчання школяр обирає разом із батьками.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання: