Три школы и замещение языка: как учатся украинские ученики в Швейцарии

Около полумиллиона украинских школьников в дальнейшем учится в зарубежных школах из-за полномасштабного вторжения России. Большинство детей получает образование параллельно в двух школах.

Ирина Петрив вместе с сыном находится в Швейцарии. Она рассказала, как происходит обучение его ребенка и с каким трудом парень сталкивается во время получения образования.

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Как украинские дети-беженцы учатся в школах Швейцарии

Петрив отметила, что ее сын – пятиклассник. Он учится сразу в трех школах. Оффлайн посещает местное учебное заведение в Цюрихе. Парень учится в интегрированном классе вместе с другими неместными детьми. Изучает немецкий, английский, искусство и спорт. Украинского языка, литературы и истории Украины в этой школе для изучения нет.

Женщина рассказала, что ее сын продолжает получать образование в украинской школе онлайн. Также посещает местную украинскую субботнюю школу, чтобы находиться в украинской среде. Это важно, чтобы не забыть родной язык и традиции.

В этой субботней школе украинские учителя преподают родной язык, литературу, историю и народоведение. Дети учатся в помещении английской школы, которая в выходные не работает. Заведение также организовало работу украинского хора и мастер-классы с украинским контекстом.

При этом Ирина отмечает: им очень не хватает украинской среды. И отмечает, что дети сильно загружены из-за учебы, поэтому не успевают читать украинские книги и смотреть мультики на родном языке. Следовательно, иностранный язык постепенно замещает украинский. Быть на контакте с Украиной помогают украинские школы.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения: