Массированная атака России: как будут учиться школьники в Ровно

Сегодня, 31 октября, в Украине продолжалась затяжная воздушная тревога. Россия снова массированно атаковала Украину ракетами.

Мэр Ровно Александр Третяк рассказал, пойдут ли сегодня дети в школу. К слову, Ровненскую область обошли попадания вражеских ракет.

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Учащиеся в Ровно идут в школу

В Ровно, по словам мэра, в школах начинается обучение в смешанном формате.

Оставшиеся дома дети могут уже идти в школу на уроки,

– сообщил Третьяк.

Подробное расписание школьникам должны сообщить классные руководители.

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Мэр Ровно Александр Третяк недавно сообщил, что школьники города возвращаются за парты. Очное обучение в школах возобновляется с понедельника.

Приняли решение завершить осенние каникулы и вернуть детей на обучение с 31 октября, сообщил Третяк.

По его словам, в каждой школе расписания уроков и их продолжительность будут корректироваться педагогами. Что важно, согласно графикам отключения света и ситуации в стране.

В случае объявления воздушной тревоги дети вместе с работниками школ идут в укрытие, напомнил руководитель Ровно.

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Каникулы в школах Ровно