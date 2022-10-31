Мер Рівного Олександр Третяк розповів, чи підуть сьогодні діти до школи. До слова, Рівненщину оминули влучання ворожих ракет.

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Учні у Рівному йдуть до школи

У Рівному, за словами мера, у школах починається навчання у змішаному форматі.

Діти, які лишилися вдома, можуть вже йти до школи на уроки,

– повідомив Третяк.

Детальний розклад школярам мають повідомити класні керівники.

Як вчитимуться школярі у Рівному

Мер Рівного Олександр Третяк недавно повідомив, що школярі міста повертаються за парти. Очне навчання у школах відновлюють з понеділка.

Ухвалили рішення завершити осінні канікули і повернути дітей на навчання із 31 жовтня, повідомив Третяк.

За його словами, у кожній школі розклади уроків та їх тривалість коригуватимуть педагоги. Що важливо, відповідно до графіків відключення світла та ситуації у країні.

У разі оголошення повітряної тривоги діти разом із працівниками шкіл ідуть в укриття, нагадав очільник Рівного.

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Канікули у школах Рівного