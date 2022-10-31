Мэр Ровно Александр Третяк рассказал, пойдут ли сегодня дети в школу. К слову, Ровненскую область обошли попадания вражеских ракет.
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Учащиеся в Ровно идут в школу
В Ровно, по словам мэра, в школах начинается обучение в смешанном формате.
Оставшиеся дома дети могут уже идти в школу на уроки,
– сообщил Третьяк.
Подробное расписание школьникам должны сообщить классные руководители.
Как будут учиться школьники в Киеве
- Мэр Ровно Александр Третяк недавно сообщил, что школьники города возвращаются за парты. Очное обучение в школах возобновляется с понедельника.
- Приняли решение завершить осенние каникулы и вернуть детей на обучение с 31 октября, сообщил Третяк.
- По его словам, в каждой школе расписания уроков и их продолжительность будут корректироваться педагогами. Что важно, согласно графикам отключения света и ситуации в стране.
- В случае объявления воздушной тревоги дети вместе с работниками школ идут в укрытие, напомнил руководитель Ровно.
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Каникулы в школах Ровно
- На этой неделе школьники в Киеве отдыхали от учебы. Их отправили на каникулы после атаки России на энергетические объекты области.
- Каникулы в школах Ровно продолжаются неделю – с 24 октября по 28 октября.
- Садики работают в обычном режиме, сообщал Третьяк.