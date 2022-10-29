В одном из городов Западной Украины учеников отправляют на каникулы

Из-за сложной энергетической ситуации в Украине во многих городах и селах отменили осенние каникулы в школах. Все для экономии света.

Школьники, которые не уходят на осенние каникулы, дольше будут отдыхать зимой. Однако в некоторых регионах ученики уходят на отдых уже с понедельника.

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Школьники в Тернополе уходят на каникулы

Осенние каникулы в школах Тернополя начнутся в понедельник, 31 октября. Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

Каникулы, по его словам, решили начать в школах города на неделю позже, чем ежегодно. Это сделали, чтобы сэкономить на отоплении. Каникулы будут продолжаться неделю.

Мэр Тернополя считает, что отопление в школах, как и в жилых домах, следует подавать, когда среднесуточная температура будет меньше 8 градусов.

Сейчас идет существенное потепление, с понедельника синоптики прогнозируют потепление до +19 градусов. Включать отопление для жителей нашего города – нецелесообразно,

– заметил Надал.

Как будут учиться ученики в Тернопольской области

В области общины совместно с учебными заведениями могут решать, когда отпускать детей на каникулы. Об этом рассказал глава областной военной администрации Владимир Труш. Он уточнил, что у многих руководителей 55 общин области – одинаковое мнение. Они убеждены, что нужно продолжать обучение, пока на улице тепло. Зимой же дети смогут отдыхать дольше, пишет "Суспільне".

Как будет продолжаться обучение в других городах Украины

Ровно

На этой неделе школьники в Ровно отдыхали от учебы. Их отправили на каникулы после атаки России на энергетические объекты области.

Каникулы в школах Ровно продолжаются неделю – с 24 октября по 28 октября.

Садики работают в обычном режиме, сообщал Третяк.

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Из-за экономии света и тепла школьные осенние каникулы в нескольких населенных пунктах Украины отменяют.