Каникулы или онлайн-обучение: как будут учиться ученики во Львове в случае блэкаута

Если в этом году снова возникнет блэкаут из-за обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры, львовских школьников могут отправить на длительные каникулы. Соответствующие указания учебным заведениям города может предоставить управление образования ЛГС.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке 24 Канала рассказала заведующая сектором информационной политики и продвижения управления образования ЛГС Наталья Витюк. И отметила, что такое решение будут принимать в случае необходимости.

Смотрите также Когда будут осенние каникулы в школах Киева в 2023 году

Отправят ли учеников Львова на длительные каникулы

Витюк уточнила: решение могут принять, в частности, в целях безопасности или из-за того, что не будет света.

Если будут такие ситуации, будем реагировать. Мы к таким сценариям готовы. В прошлом году, когда зимой были отключения света, наши школы уходили на более длинные каникулы,

– рассказала она.

Смотрите также В школах одной из областей Украины могут ввести длительные каникулы

Переведут ли учеников во Львове на дистанционку

Заведующая сектором информационной политики и продвижения управления образования ЛГС также сообщила, переведут ли в случае блэкаута школьников города на дистанционку.

В прошлом году отключения света были регулярными, но мы не переводили детей на дистанционное обучение. В этом году, думаю, также будем придерживаться такого видения. Очное обучение во время блэкаута, как продемонстрировал прошлый учебный год, возможно,

– уточнила она.

Витюк при этом отметила, что школы закупили генераторы.