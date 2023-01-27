Цифра тревожит: сколько учителей "выгорели", а учеников находится в стрессе из-за войны

54% украинских учителей профессионально "выгорели" из-за преподавания во время войны. При этом 75% школьников имеют проявления стресса из-за сложной учебы.

Такие результаты показал опрос GoGlobal. Его проводили среди педагогов с 25 ноября по 22 декабря 2022 года.

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Сколько учителей "выгорели", а учеников находится в стрессе из-за войны

Специалисты говорят, что уровень психологической стабильности учителей и низкая мотивированность детей к обучению – это проблемы, которые сейчас нуждаются в решении.

Большинство учителей, принявших участие в опросе, отмечают наличие в школе учеников, имеющих статус внутренне переселенных лиц. В 86% случаев ученики получили такой статус в результате начала полномасштабной войны и являются переселенцами после 24 февраля 2022 года.

Несмотря на сложности, педагоги уверены, что дети адаптируются к новым условиям. Однако учителя отмечают, что начало полномасштабной войны оказало большое влияние на нынешних школьников. У детей заметна тревожность и обеспокоенность, отсутствие мотивации к обучению, апатия и безразличие, а также растерянность и невнимательность. Среди других важных проявлений дети быстро повзрослели, стали серьезными и ответственными.



Результаты исследования / GoGlobal

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В стрессе находятся и сами педагоги: 80% опрошенных говорят о росте загруженности. 54% ощущали на себе состояние профессионального выгорания. Кроме того, 46% учителей определили психологическую поддержку потребностью номер один для собственной школы. Такого рода поддержка должна происходить вместе с учебой, как действовать в экстремальных ситуациях, овладевать собственным стрессом и помогать детям в различных ситуациях.



Результаты исследования / GoGlobal

Следовательно, специалисты убеждены, что решать эти проблемы нужно сейчас, во время войны.