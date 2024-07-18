Он позволяет им получить узкоспециализированные знания и навыки для самостоятельной работы. Первой специальностью, с которой стартует резидентура, стала нейрохирургия.

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Минздрав вводит врачебную резидентуру

Обучение для первых двух врачей-резидентов стартует в сентябре 2024 года. Они будут учиться до августа 2027 года.

Врачи будут получать стипендию в размере 16 тысяч гривен в месяц.

Внедрение врачебной резидентуры, в том числе и по узкопрофильным высокотехнологичным врачебным специальностям, – важный шаг по реализации положений действующего законодательства и интеграции украинского медицинского образования в европейское образовательное и медицинское пространство,

– отмечают в Минздраве.

Чтобы поступить на резидентуру, медики должны пройти интернатуру по хирургии, ортопедии и травматологии или неврологии, успешно сдать экзамены и иметь сертификат врача-специалиста. Также должны иметь опыт работы по специальности от одного до трех лет.

Обучение будет проходить в университетах и научных учреждениях, которые разработают специальные программы в сотрудничестве с медицинскими ассоциациями. Основной акцент сделан на практическое обучение. Последнее будет составлять 80% всего курса.

Университеты и клиники, где будут учиться резиденты, должны соответствовать высоким стандартам. В частности, должны иметь современные симуляционные центры, где врачи смогут отрабатывать свои навыки. Каждого резидента будет сопровождать опытный руководитель. Он будет помогать в обучении и работе.

В Украине уже существует подготовка врачей через интернатуру и специализацию, но ее продолжительность не соответствует европейским стандартам.

После введения резидентуры уже не будут проводить курсы специализации для получения сертификата врача-нейрохирурга.