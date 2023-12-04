В Харькове обустроят детский садик в метро
4 декабря 2023, 14:22Читати новину українською
Источник:Прессслужба Харьковского горсовета
В метро Харькова обустроят детский садик. Теперь часть дошкольников в городе сможет получать образование очно.
Ранее глава города Игорь Терехов заявлял, что обустроить садик в метро довольно сложно. Заметим, что в подземке раньше обустроили школу.
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В Харькове заработает садик в метро
Решение об обустройстве детского садика в подземке согласовал исполнительный комитет Харьковского горсовета.
Будут обучаться в метро дети старшего дошкольного возраста. Их кратковременное пребывание в этом детском саду станет возможным с 6 января 2024 года.
Садик будет работать на таких станциях метро:
- "Университет";
- "Победа";
- "Академика Павлова";
- "Метростроителей";
- Тракторный завод».
В Харькове строят подземную школу
- В Харькове уже работает школа в метро.
- Там учатся более 2,1 тысяч учеников.
- Также в городе строят подземную школу, чтобы дети могли учиться очно во время войны.
- Ее строительство должно быть завершено в январе 2024 года.
- В этом учебном заведении смогут получать образование в две смены около 900 детей.
- Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил, что на строительстве одной подземной школы власти города не остановится.