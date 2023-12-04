В Харькове обустроят детский садик в метро

В метро Харькова обустроят детский садик. Теперь часть дошкольников в городе сможет получать образование очно.

Ранее глава города Игорь Терехов заявлял, что обустроить садик в метро довольно сложно. Заметим, что в подземке раньше обустроили школу.

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В Харькове заработает садик в метро

Решение об обустройстве детского садика в подземке согласовал исполнительный комитет Харьковского горсовета.

Будут обучаться в метро дети старшего дошкольного возраста. Их кратковременное пребывание в этом детском саду станет возможным с 6 января 2024 года.

Садик будет работать на таких станциях метро:

"Университет";

"Победа";

"Академика Павлова";

"Метростроителей";

Тракторный завод».

В Харькове строят подземную школу

В Харькове уже работает школа в метро.

Там учатся более 2,1 тысяч учеников.

Также в городе строят подземную школу, чтобы дети могли учиться очно во время войны.

Ее строительство должно быть завершено в январе 2024 года.

В этом учебном заведении смогут получать образование в две смены около 900 детей.

Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил, что на строительстве одной подземной школы власти города не остановится.