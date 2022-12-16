Интеграция украинских детей в школах за границей: какие проблемы и как их решить

Дети из Украины, которые из-за войны войны выехали за границу, должны обязательно учиться в местных школах. Однако интеграция по большей части нелегкая.

При этом родители маленьких украинцев часто жалуются на плохое качество обучения в зарубежных школах. И это в то время, когда их дети только привыкают к новой учебной системе.

Важно Как действовать и куда обращаться родителям, если не могут устроить ребенка в школу за границей

На что жалуются родители

Так, родители говорят, что их дети учат преимущественно только иностранный язык. А уровень изучения, по их мнению, не слишком высок.

Однако учащиеся из Украины до конца этого учебного года должны сначала пройти интеграцию в новую учебную систему. Родители все же жалуются, что на всех уроках кроме иностранного языка дети присутствуют как слушатели.

Каковы особенности интеграционной системы

Специалисты говорят, что прежде чем оценить качество европейской школьной интеграционной системы, следует знать:

интеграция в иностранной школе рассчитана на 2 года.

В течение этого времени школьники из-за границы должны выучить язык страны, в которой они находятся. Также смогут понимать уроки и выполнять задачи.

В первые полгода дети интенсивно учат язык страны, в которой находятся. Потом уже – другие предметы.

Кстати, в обычной школе Западной Европы учащиеся учат два иностранных языка: английский и еще один язык по выбору.

Программа интеграции в школах достаточно гибкая.

Не все дети могут приобщиться к обучению за границей одновременно. Педагог сам описывает, когда того либо другого школьника из-за границы можно оценивать по конкретному предмету.

Интеграционная программа хорошо спланирована.

Поэтому специалисты отмечают: если родителям кажется, что адаптация их детей в зарубежной школе идет не по плану, они действительно ошибаются. Их школьники при этом получают новые знания. Поэтому не стоит заблаговременно делать выводы по эффективности интеграционной системы.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:

онлайн в своей украинской школе;

"семейная" форма;

Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.

Зачтут ли в Украине оценки по европейским школам

В МУШ, по словам Витренко, учится более 10 тысяч школьников из Украины. В этой школе дети имеют возможность "не терять связь с Родиной. В частности, изучают украинский язык и литературу и историю Украины. Именно эти предметы, которых нет в европейских школах, нужно составить для получения украинских документов об образовании.

А вот оценки по другим предметам, в частности, точным и естественным наукам, зачтут из европейских школ.

"Повторные" курсы, уточнил чиновник, не предусмотрели. Если ребенок вернется в Украину и пойдет в украинскую школу с нового учебного года, его отнесут в соответствующий класс.