Ученикам в Тайване будут давать выходные для улучшения психического здоровья
Источник:The Guardian
В марте школьникам в Тайване будут давать дополнительные выходные для восстановления психического здоровья. Так в стране намерены бороться с чрезмерным стрессом учеников.
Старшеклассники могут получить до трех выходных каждого семестра. Но разрешение должны дать и родители.
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Ученики в Тайване получат выходные для восстановления здоровья
Ученики при подаче заявления не должны уточнять, зачем им нужен этот отдых. Принять участие в программе уже согласилось 40 школ.
Правозащитники утверждают, что чрезмерное академическое давление на школьников является ключевым фактором стресса, тревоги и депрессии среди школьников.
У старшеклассников при этом уровень стресса вдвое выше, чем у младших школьников.
В общем определили три основных фактора-причины стресса подростков в стране:
- учебные занятия (77%);
- перспективы на будущее (67%);
- межличностные отношения (43%).
В отделе консультирования и здравоохранения Национального университета говорят, что каникулы для психического здоровья учеников являются правильной инициативой. Они позволят подросткам освободиться от напряжения и иметь время для отдыха.
Похожая программа действует в десятках тайваньских университетов: студенты могут взять до пяти выходных для улучшения ментального здоровья.
В прошлом семестре студенты подали почти 1,7 тысячи заявлений на такой отдых. В частности, это были студенты творческих специальностей.
- Ранее мы писали о том, что в Великобритании ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами в школах.