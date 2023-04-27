Окружающее нас пространство играет важную роль в нашем настроении и настрое на определенную работу. Детская психика действует по тому же правилу: если пространство обустроено интересно и комфортно, то углубиться в какое-нибудь занятие будет гораздо приятнее и проще.

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Естественно, предпочтения каждого ребенка специфичны, и при обустройстве пространства для обучения нужно опираться именно на них. Впрочем, есть несколько универсальных вещей, стимулирующих желание к обучению и дисциплине.

Календарь

Часы и календари – не только уместные аксессуары. Их наличие и постоянное пребывание в поле зрения стимулирует организованность и планирование.

Пространство должно побуждать детей к порядку и обучению​ / Фото Pixabay

Родители могут развивать этот навык, например, попросив детей заполнять свое недельное расписание, чтобы можно было спланировать семейный досуг. Таким образом, вы не только научите ребенка быть более организованным, но и дадите сигнал, что он сам отвечает за свое время и должен правильно распределять нагрузку.

Стена достижений

Амбиции – это то, что все родители хотят видеть в своих детях. Чтобы побуждать детей к новым свершениям и победам, стоит показать, что они очень важны и за них будет болеть вся семья.

Сделать это можно посредством доски или стены достижений, куда ребенок сможет поставить грамоты, медали, кубки или другие награды. Благодаря этому дети получают постоянную стимуляцию амбиций и желание пополнять свою копилку наград. Путь к победам лежит через самодисциплину, поэтому вы дадите ребенку еще один важный навык.

Упорядочить хаос

Приучить ребенка к порядку трудно, но можно облегчить эту задачу, спросив, как именно ему нравится хранить вещи. Если ребенок сам будет выбирать полки, стол и другие предметы, то охотнее будет прилагать усилия, чтобы там был порядок.

Вы можете дать определенные подсказки относительно лучшей организации предметов, но старайтесь не давить: крайне важно, чтобы ребенок чувствовал свое пространство и самостоятельно строил правила для него.