Простір, який нас оточує, відіграє важливу роль у нашому настрої та налаштуванні на певну роботу. Дитяча психіка діє за тим самим правилом: якщо простір облаштовано цікаво та комфортно, то заглибитися у якесь заняття буде значно приємніше та простіше.

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Ясна річ, вподобання кожної дитини специфічні, і при облаштуванні простору для навчання потрібно опиратися саме на них. Втім, є кілька універсальних речей, які стимулюють бажання до навчання та дисципліни.

Календар

Годинники та календарі – не лише влучні аксесуари. Їх наявність та постійне перебування у полі зору стимулює до організованості та планування.

Простір має спонукати дітей до порядку та навчання / Фото Pixabay

Батьки можуть розвивати цей навик, наприклад, попросивши дітей заповнювати свій тижневий розклад, щоб можна було спланувати сімейне дозвілля. У такий спосіб ви не лише навчите дитину бути більш організованою, а й дасте сигнал, що вона сама відповідає за свій час та мусить правильно розподіляти навантаження.

Стіна досягнень

Амбіції – це те, що всі батьки хочуть бачити у своїх дітях. Щоб спонукати дітей до нових звершень та перемог, варто показати, що вони дуже важливі й за них вболіватиме уся сім'я.

Зробити це можна за допомогою дошки або стіни досягнень, куди дитина зможе поставити грамоти, медалі, кубки чи інші нагороди. Завдяки цьому діти отримують постійну стимуляцію амбіцій та бажання поповнювати свою скарбничку нагород. Шлях до перемог лежить через самодисципліну, тому ви дасте дитині ще один важливу навичку.

Впорядкувати хаос

Привчити дитину до порядку важко, але можна полегшити це завдання, спитавши, як саме їй подобається зберігати речі. Якщо дитина сама обиратиме полиці, стіл та інші предмети, то охочіше докладатиме зусиль, аби там був порядок.

Ви можете надати певні підказки щодо кращої організації предметів, але намагайтеся не тиснути: вкрай важливо, щоб дитина відчувала простір своїм та самостійно будувала правила для нього.