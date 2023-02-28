Как школы изменили оценивание учеников во время войны: интересные примеры

Из-за обучения в условиях войны многие учащиеся имеют пробелы в обучении. Эксперты считают, что успеваемость школьников снизилась, ведь дистанционное обучение сейчас далеко от идеального. Учителя часто задают меньше дома или дают викторину вместо контрольной. Кроме того, изменилась и оценивание ученикиков за последний год.

В Государственной службе качества образования тоже зафиксировали, что эффективность обучения на дистанции уменьшилась. Самые большие пробелы есть по таким предметам: математике, иностранному языку, украинскому и т.д.

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И эксперты предполагают, что ситуация вряд ли улучшится во время полномасштабной войны, когда уроки прерываются из-за воздушных тревог или отключения электроэнергии.

Ввиду таких образовательных потерь и непростых условий обучения некоторые педагоги пересмотрят подходы к оценке школьников. Что же изменилось в оценке учащихся в условиях военного положения и какие изменения необходимы читайте ниже.

Итоговые работы – это нагрузка на учеников

Директор Киевского УПК № 141 "ОРТ" Юрий Киньков рассказал, что он в своей школе изменил подходы к оценке:

Во-первых, они уже выставили отметки за первый семестр, но дети имеют право корректировать их до 1 марта. То есть они дают учащимся возможность улучшить оценки.

Во-вторых, на очном обучении во время воздушных тревог и отключений света школа не проводила контрольные. Их переносили, подстраивая под графики отключения, или изменяли формат, когда дети выполняли другие виды работ.

Мне кажется, что отказываться от контрольных не стоит, так же и заменять их на итоговые работы типа ВНО. Это дополнительная нагрузка на школьников в конце семестра. Возможно, это зависит от возраста, тем и предметов,

– заявил Киньков.

Изменилось понятие контроля

Директор гимназии № 34 "Лыбидь" в Киеве Алевтина Багинская считает, что очного контроля сейчас не хватает.

В первом семестре они оценивали, как ребенок может реализоваться в сегодняшних условиях обучения. Затем провели компенсаторные консультации, чтобы закрыть "белые пятна" в знаниях, дать детям возможность вернуться к материалу, который было трудно усвоить.

Конечно, контрольные работы остаются, это требование образовательной программы. А вот понятие контроля изменилось – мы даем детям возможность несколько раз сдать работу на лучшую оценку, семестровая оценка у нас удлиненная,

– признается Багинская.

Она говорит, что не все учащиеся школы успели вовремя завершить семестр и получить оценки. Родители написали заявления с просьбой дать возможность повторного семестрового оценивания.

"А для ребенка – это лучшая мотивация, когда у него появится возможность улучшить свою оценку", – считает директор.

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По ее словам, для учащихся, не имеющих возможности постоянного подключения к урокам, учителя дали возможность подготовить интересный проект на избранную тему. "Я не уверена, что стоит отказываться от оценивания вообще. Ведь какую бы мы ни взяли систему образования, везде есть оценка", – сказала она.

Надо пересмотреть отношение родителей к оценке ребенка. Кроме того, в школе также есть своя система оценивания. Как иначе ей понять, что нужно улучшить свои знания или поработать больше? Ведь школа создана, чтобы научить ребенка работать, считает Багинская.

Отзывы для родителей

Учительница биологии международной онлайн-школы "Мандрик" из Харьковщины Ольга Халепа говорит, что дети иногда могут списывать с ГДЗ. Также учащиеся часто подключаются к уроку, но выключают камеры и молчат. Есть дети, которые многое пропускают. Это все недостатки дистанционки.

Ввиду этого от оценки как такового мы не отказались, но по-другому его проводим. К примеру, на моих уроках дети не пишут контрольные работы в классическом понимании. У нас урок-обобщение проходит в виде биологической игры: такой институт анатомии или путешествия с героями,

– рассказала Халепа.

Она говорит, что на слайдах презентации могут быть герои, задающие им вопросы или задания по изученной теме. Учащиеся все повторяют, отвечают и получают оценки.

Кроме того, эта школа раз в две недели пишет отзывы родителям, чего достиг ребенок, что ему удалось лучше всего, на каком уровне усвоил знания.

"Также даем рекомендации, чего бы мы хотели от этого ребенка: К примеру, пишем, что ваша дочь имеет высокий потенциал, но повторяет за детьми и выключает камеру, исчезает с урока. Не хочется, чтобы она упускала возможность учиться лучше. И такое общение с родителями дает результаты", – говорит учительница.

Обратная связь между учителем и учениками

Учительница информатики лицея "Сиховский" Оксана Пасечник рассказала, что в заведении сейчас смешанное обучение, поэтому каждого ученика видят в школе время он времени.

"Мы с коллегами немного снижаем требования к учащимся, стараемся не настаивать на идеальном выполнении задач, закрываем глаза на то, что сроки сдачи истекли", – признается она.

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По ее мнению, подход к оценке учащихся давно нуждается в изменениях.

Оценки можно отложить до более благоприятного времени, когда будет возможность увидеться с детьми в более спокойных условиях. Сейчас следует акцентировать на обратной связи между учителем и учениками (как формовочная оценка в НУШ),

– считает Пасечник.

Учительница объясняет, что такую оценку следует направить не только на то, чтобы дети перестали списывать или использовать внешние источники. Следует объяснить ученикам, что задачи задают для того, чтобы помочь научиться, это способствует развитию.

"Мы видим, что дети в условиях войны менее концентрированы, быстро забывают, нуждаются в постоянном повторении тем. Кстати, заметили, что именно война влияет на детей, а не дистанционка. Потому что на онлайн-обучении мы учимся в обычном режиме", - признается пелагогиня.

Учительница даже дала совет коллегам – выставлять итоговые оценки на основе тех работ, которые учащиеся присылают, предположив, что они выполняют их самостоятельно. А когда будет возможность, убедиться в том, какой уровень у ребенка.

К слову, полномасштабная война России повлияла и на обучение. Многие дети вынуждены пропускать школу или садик. Кроме того, более 40 процентов детей обучаются онлайн. Как учатся ученики во время войны и сколько детей пропускают школу – смотрите результаты исследования в статье.