Так, находящиеся за рубежом школьники обязательно должны посещать местные школы. Дети и их родители переживают, что после возвращения в свои украинские учебные заведения оценки ученикам не засчитают.

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Как учатся украинские дети за границей

Чтобы не покинуть учебу в украинской школе, детям-беженцам предложили выбрать из следующих форматов обучения:

дистанционная форма – если он предусмотрен в школе, где учился ребенок до переезда;

– если он предусмотрен в школе, где учился ребенок до переезда; экстернат – самостоятельное и в ускоренном режиме овладение учебной программой;

– самостоятельное и в ускоренном режиме овладение учебной программой; семейная форма – обучение ребенка организуют родители, а ученик проходит итоговую оценку и аттестацию.

Если ребенок из-за войны уехал за границу, то из украинской школы его не исключат, заявляли в МОН.

Как будут засчитывать оценки

Если родители подавали заявление об отчислении ребенка из украинской школы, по возвращении из-за границы им нужно будет подавать еще одну о зачислении. Так:

если ребенок получит документ о завершении за границей 9 или 11 класса , ему следует обратиться в государственный информационно-имиджевый центр МОН. Учреждение должно подтвердить сертификат и уровень знаний школьника;

, ему следует обратиться в государственный информационно-имиджевый центр МОН. Учреждение должно подтвердить сертификат и уровень знаний школьника; ученикам других классов, которые завершили обучение, школа может предоставить справку о изучаемых предметах и темах и оценке.

Специальную форму этой справки не предусмотрели. Однако чем больше данных об обучении ребенка будет содержать документ, тем лучше.

Как быть с предметами, которые не изучали за границей

Те предметы, которые ребенок не изучал в зарубежной школе (украинский язык, литература, история Украины), он должен овладеть самостоятельно или с помощью своих учителей. Впоследствии ученик должен пройти оценку по этим предметам. Затем педагогический совет решит, переводить ли ребенка в следующий класс.

Все остальные оценки из зарубежной школы причислят. Однако учителя будут также смотреть, какие темы изучили ученики, ведь украинские и иностранные учебные программы отличаются. При этом следует учитывать только те темы, которые в украинской школе изучались в соответствующем классе.

Если в информационной справке из школы за рубежом нет уточнений по изученным темам, родители должны попросить иностранное учебное заведение их предоставить.

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Как учатся украинские школьники за границей

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко в эфире национального телемарафона напомнил, что для украинских школьников за границей предусмотрено несколько вариантов обучения:

онлайн в своей украинской школе;

"семейная" форма;

Международная украинская школа (МУШ) – экстернатная форма обучения. Ее поддерживают 38 европейских учебных заведений.

Как сообщила член группы исследований в сфере политики развития человеческого капитала Центра экономической стратегии (ЦЭС) Анна Сахно, из-за нападения России 43% украинских детей вынуждены учиться за рубежом. Это более 2,2 миллионов учеников.