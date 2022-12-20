Так, школярі, які перебувають за кордоном, обов'язково повинні відвідувати місцеві школи. Натомість діти та їхні батьки переживають, що після повернення до своїх українських закладів освіти оцінки учням не зарахують.

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Як вчаться українські діти за кордоном

Аби не покинути навчання в українській школі, дітям-біженцям запропонували обрати із таких форматів навчання:

дистанційна форма – якщо вона передбачена в школі, де навчалася дитина до переїзду;

– якщо вона передбачена в школі, де навчалася дитина до переїзду; екстернат – самостійне і у прискореному режимі опанування навчальної програми;

– самостійне і у прискореному режимі опанування навчальної програми; сімейна форма – навчання дитини організовують батьки, а учень проходить підсумкове оцінювання та атестацію.

Якщо дитина через війну виїхала за кордон, то з української школи її не виключать, заявляли у МОН.

Як зараховуватимуть оцінки

Якщо батьки подавали заяву про відрахування дитини з української школи, після повернення з-за кордону їм треба буде подавати ще одну про зарахування. Так:

якщо дитина отримає документ про завершення за кордоном 9 чи 11 класу , їй потрібно звернутися в державний інформаційно-іміджевий центр МОН. В установі мають підтвердити сертифікат і рівень знань школяра;

, їй потрібно звернутися в державний інформаційно-іміджевий центр МОН. В установі мають підтвердити сертифікат і рівень знань школяра; учням інших класів, які завершили навчання, школа може надати довідку про предмети та теми, які вивчали, та оцінювання.

Спеціальної форми цієї довідки не передбачили. Однак чим більше даних про навчання дитини міститиме документ, тим краще.

Як бути із предметами, які не вивчали за кордоном

Ті предмети, які дитина не вивчала у закордонній школі (українська мова, література, історія України), вона має опанувати самостійно або з допомогою своїх вчителів. Згодом учень має пройти оцінювання із цих предметів. Опісля педагогічна рада вирішить, чи переводити дитину у наступний клас.

Усі інші оцінки із закордонної школи зарахують. Однак вчителі також дивитимуться, які теми вивчили учні, адже українська та іноземні навчальні програми різняться. При цьому до уваги варто брати тільки ті теми, які в українській школі вивчалися у відповідному класі.

Якщо в інформаційній довідці зі школи за кордоном немає уточнень щодо вивчених тем, батьки мають попросити іноземний заклад освіти їх надати.

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Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;

Міжнародна українська школа (МУШ) – екстернатна форма навчання. Її підтримують 38 європейських закладів освіти.

Як повідомила членкиня групи досліджень у сфері політики розвитку людського капіталу Центру економічної стратегії (ЦЕС) Анна Сахно, через напад Росії 43% українських дітей змушені навчатися за кордоном. Це понад 2,2 мільйона учнів.