У Державній службі якості освіти теж зафіксували, що ефективність навчання на дистанційці зменшилася. Найбільші прогалини є з таких предметів: математики, іноземної мови, української тощо.

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І експерти припускають, що ситуація навряд чи покращиться під час повномасштабної війни, коли уроки перериваються через повітряні тривоги чи відключення електроенергії.

Зважаючи на такі освітні втрати та непрості умови навчання дехто з освітян пропонує переглянути підходи до оцінювання школярів. Що ж змінилося в оцінюванні учнів в умовах воєнного стану і які зміни необхідні – читайте нижче.

Підсумкові роботи – це навантаження на учнів

Директор Київського НВК № 141 "ОРТ" Юрій Кіньков розповів, що він у своїй школі змінив підходи до оцінювання:

По-перше, вони вже виставили оцінки за перший семестр, але діти мають право корегувати їх до 1 березня. Тобто вони дають учням можливість поліпшити оцінки.

По-друге, на очному навчанні під час повітряних тривог та відключень світла, школа не проводила контрольні. Їх переносили, підлаштовуючи під графіки відключення, або змінювали формат, коли діти виконували інші види робіт.

Мені здається, що відмовлятися від контрольних не варто, так само й замінювати їх на підсумкові роботи на кшталт ЗНО. Це додаткове навантаження на школярів у кінці семестру. Можливо, це залежить від віку, тем та предметів,

– заявив Кіньков.

Змінилося поняття контролю

Директорка гімназії № 34 "Либідь" у Києві Алевтина Багінська вважає, що очного контролю зараз бракує.

У першому семестрі вони оцінювали, наскільки дитина може реалізуватися в нинішніх умовах навчання. Потім провели компенсаторні консультації, щоб закрити "білі плями" в знаннях, дати дітям можливість повернутися до матеріалу, який було важко засвоїти.

Звісно, контрольні роботи залишаються, це вимога освітньої програми. А от поняття контролю змінилося – ми даємо дітям можливість кілька разів здати роботу на кращу оцінку, семестрове оцінювання в нас подовжене,

– зізнається Багінська.

Вона каже, що не всі учні школи встигли вчасно завершити семестр та отримати оцінки. Батьки написали заяви з проханням дати можливість повторного семестрового оцінювання.

"А для дитини – це найкраща мотивація, коли в неї з’явиться можливість покращити свою оцінку", – вважає директорка.

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За її словами, для учнів, які не мають можливості постійного підключення до уроків, вчителі дали можливість підготувати цікавий проєкт на обрану тему. "Я не певна, що варто відмовлятися від оцінювання взагалі. Бо яку б ми не взяли систему освіти, скрізь є оцінювання", – сказала вона.

Треба переглянути ставлення батьків до оцінки дитини. Крім того, у школі так само є своя система оцінювання. Бо як інакше їй зрозуміти, що треба покращити свої знання або попрацювати більше? Адже школа створена, щоби навчити дитину працювати, – вважає Багінська.

Відгуки для батьків учнів

Вчителька біології міжнародної онлайн-школи "Мандрик" з Харківщини Ольга Халепа каже, що діти іноді можуть списувати з ГДЗ. Також часто учні підключаються до уроку, але вимикають камери й мовчать. Є діти, які багато пропускають. Це все недоліки дистанційки.

Зважаючи на це, від оцінювання як такого ми не відмовилися, але по-іншому його проводимо. Наприклад, на моїх уроках діти не пишуть контрольні роботи в класичному розумінні. У нас урок-узагальнення проходить у вигляді біологічної гри: такий собі інститут анатомії чи мандрівки з героями,

– розповіла Халепа.

Вона каже, що на слайдах презентації можуть бути герої, які ставлять їм питання чи задаці з вивченої теми. Учні все повторюють, відповідають та отримують оцінки.

Крім того, ця школа раз на два тижні пише відгуки батькам, чого досягла дитина, що їй вдалося найкраще, на якому рівні засвоїла знання.

"Також даємо рекомендації, чого б ми хотіли від цієї дитини: приміром, пишемо що ваша донька має високий потенціал, але повторює за дітьми й вимикає камеру, зникає з уроку. Не хочеться, щоб вона втрачала можливість вчитися краще. І таке спілкування з батьками дає результати", – говорить вчителька.

Зворотній зв'язок між вчителем та учнями

Вчителька інформатики ліцею "Сихівський" Оксана Пасічник розповіла, що у закладі зараз змішане навчання, тож кожного учня бачать в школі час він часу.

"Ми з колегами трохи знижуємо вимоги до учнів, намагаємося не наполягати на ідеальному виконанні завдань, заплющуємо очі на те, що терміни здачі минули", – зізнається вона.

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На її думку, підхід до оцінювання учнів давно потребує змін.

Оцінки можна було б відкласти до більш сприятливого часу, коли буде змога побачитися з дітьми в більш спокійних умовах. Зараз варто акцентувати на зворотному зв’язку між вчителем та учнями (як формувальне оцінювання в НУШ),

– вважає Пасічник.

Вчителька пояснює, що таке оцінювання варто спрямувати не лише на те, щоби діти перестали списувати чи використовувати зовнішні джерела. Треба пояснити учням, що завдання задають для того, щоби допомогти навчитися, це сприяє розвитку.

"Ми бачимо, що діти в умовах війни менш концентровані, швидко забувають, потребують постійного повторення тем. До речі, помітили, що саме війна впливає на дітей, а не дистанційка. Бо на онлайн-навчанні ми вчимося у звичайному режимі", – зізнається пелагогиня.

Вчителька навіть дала пораду колегам – виставляти підсумкові оцінки на основі тих робіт, які учні надсилають, припустивши, що виконують вони їх самостійно. А коли буде можливість, переконатися в тому, який рівень має дитина.

До слова, повномасштабна війна Росії вплинула і на навчання. Багато дітей змушені пропускати школу чи садочок. Крім того, понад 40 відсотків дітей навчається онлайн. Як вчаться учні під час війни та скільки дітей пропускають школу – дивіться результати дослідження у статті.