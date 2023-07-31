В школах Львова могут отменить оценку творчества учеников
Источник:ЛГС
Во львовских школах могут отменить оценку по нескольким предметам. В частности, по изобразительному искусству, трудовому обучению и музыке.
Такую рекомендацию предоставит управление образования города советам школ. Она имеет целью дать возможность ученика творчески относиться к выполнению задач по вышеуказанным предметам.
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В школах Львова могут отменить оценку творчества учеников
Глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк отметил, что ученики должны раскрывать свой творческий потенциал.
У нас есть такие предметы как рисование, трудовое обучение или музыка, по которым до сих пор есть оценка. Мы будем рекомендовать школам, педагогическим советам школ отказаться от оценки этих предметов,
– считает чиновник.
Он подчеркнул, что ученикам нужно дать возможность творить и чтобы они не волновались об оценке.
Давайте детям свободу и волю в творчестве и будем иметь хорошие результаты,
– убежден Закалюк.
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В школах Львова запретят смартфоны
- С 1 сентября в школах Львова должны запретить использование мобильных телефонов.
- Это должно заставить учеников сосредоточиться на учебе и способствовать живому общению между детьми.
- Так есть во многих школах за рубежом, так во многих частных школах, хороших школах, уточнил руководитель управления образования ЛГС Андрей Закалюк.
- Родителям при этом не стоит переживать, что дети не узнают о воздушной тревоге: в школе всегда есть человек, отвечающий за это. Родители могут также контактировать с директором, завучем или классным руководителем.
- Механизм запрета мобильных телефонов в школах должны наработать до 1 сентября.