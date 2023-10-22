Один из лучших учителей Украины предложил изменить систему оценки учащихся

Лучший учитель Украины 2020 года Василий Дякив предложил альтернативную систему оценивания знания учащихся. Он считает, что в школе можно ввести отличную от балльной шкалу.

Об этом победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine в 2020 году рассказал в интервью 24 Каналу. Что это за шкала, читайте дальше.

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Дякив предложил изменить систему оценки учащихся

Учитель считает, что знание учащихся в украинских школах можно оценивать не по бальной школе, а "зачтено/не засчитано".

Однако сначала родители должны привыкнуть к этой идее.

Родители часто настраивают ребенка на самую высокую балльную оценку, а такие предметы по умолчанию относят к "неважным". Но ведь в жизни мы не всегда можем справиться со всем на отлично.

– считает педагог.

Василий Дьяков в интервью 24 Каналау рассказал и о том, что на НМТ должно быть 4 предмета. При этом он считает, что большинство украинских школьников "расхолодены", поэтому их нужно ставить детей в некомфортные условия.