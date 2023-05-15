Есть алгоритм: как ученикам вернуться к учебе в Украине после заграницы

15 мая 2023, 16:49
Читати новину українською

Источник:

РБК-Украина

Многие украинские беженцы уже вернулись с детьми на Родину. Многие из тех, кто покинул Украину из-за войны, еще вернется.

При этом довольно часто по приезде ученикам нужно вернуться к учебе в украинские школы. Алгоритм возвращения учеников в Украину после школ в Европе читайте ниже.

Смотрите также "Восстановить очную учебу": Лисовой рассказал, как в Украине будут преодолевать образовательные потери

Как ученикам вернуться к учебе в Украине после заграницы

Многие украинские дети, согласно законодательствам иностранных стран, должны были посещать местные школы. Однако МОН до сих пор не выработало универсальный алгоритм зачисления оценок, полученных нашими учениками в зарубежных учебных заведениях. Все детям должны засчитать эти оценки без проблем, говорят чиновники.

Чтобы подтвердить результаты обучения в Украине нужно получить в зарубежной школе информационную справку. В ней должны быть указаны:

  • название школы;
  • период обучения;
  • класс;
  • перечень изучаемых предметов (с указанием учебных тем);
  • результаты оценки;
  • систему оценивания, которая используется в школе.

Результаты оценки, указанные в справке, школа может отнести в итоговом оценивании. Они также будут являться основанием для перевода ученика в следующий класс.

Если в зарубежной школе ученик не изучал предметы, предусмотренные украинскими образовательными программами, должно пройти соответствующее итоговое оценивание знаний по этим дисциплинам в Украине.

Читайте Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за рубежа и засчитают ли им оценки по всем предметам

Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за границы

  • Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что сейчас Украина теряет связь с украинскими учениками, которые из-за войны уехали за границу. Эти дети просто выпадают из виду Минобразования.
  • Также ученики за границей перестают овладевать украинской программой. Или вынуждены изучать две программы параллельно – зарубежную и украинскую. Однако дети из-за этого колоссально перегружены.
  • Поэтому МОН работает над разработкой алгоритма зачисления академических результатов детей из школ, где учатся украинские школьники, по всем универсальным предметам.
Автор: Марія Волошин