Есть алгоритм: как ученикам вернуться к учебе в Украине после заграницы
Источник:РБК-Украина
Многие украинские беженцы уже вернулись с детьми на Родину. Многие из тех, кто покинул Украину из-за войны, еще вернется.
При этом довольно часто по приезде ученикам нужно вернуться к учебе в украинские школы. Алгоритм возвращения учеников в Украину после школ в Европе читайте ниже.
Смотрите также "Восстановить очную учебу": Лисовой рассказал, как в Украине будут преодолевать образовательные потери
Как ученикам вернуться к учебе в Украине после заграницы
Многие украинские дети, согласно законодательствам иностранных стран, должны были посещать местные школы. Однако МОН до сих пор не выработало универсальный алгоритм зачисления оценок, полученных нашими учениками в зарубежных учебных заведениях. Все детям должны засчитать эти оценки без проблем, говорят чиновники.
Чтобы подтвердить результаты обучения в Украине нужно получить в зарубежной школе информационную справку. В ней должны быть указаны:
- название школы;
- период обучения;
- класс;
- перечень изучаемых предметов (с указанием учебных тем);
- результаты оценки;
- систему оценивания, которая используется в школе.
Результаты оценки, указанные в справке, школа может отнести в итоговом оценивании. Они также будут являться основанием для перевода ученика в следующий класс.
Если в зарубежной школе ученик не изучал предметы, предусмотренные украинскими образовательными программами, должно пройти соответствующее итоговое оценивание знаний по этим дисциплинам в Украине.
Читайте Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за рубежа и засчитают ли им оценки по всем предметам
Как МОН будет возвращать украинских учеников из-за границы
- Глава МОН Оксен Лисовой заявил, что сейчас Украина теряет связь с украинскими учениками, которые из-за войны уехали за границу. Эти дети просто выпадают из виду Минобразования.
- Также ученики за границей перестают овладевать украинской программой. Или вынуждены изучать две программы параллельно – зарубежную и украинскую. Однако дети из-за этого колоссально перегружены.
- Поэтому МОН работает над разработкой алгоритма зачисления академических результатов детей из школ, где учатся украинские школьники, по всем универсальным предметам.